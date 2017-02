Soyu Tükenen Mamutlar, Yeniden Hayata Döndürülebilirler!

Antik çağın efsanevi yaratıkları, bazı bilimsel çalışmalar sayesinde hayata tekrar geri döndürülebilirler.

Harvard araştırmacıları, CRISPR-Cas9 gen düzenleme aracının gücünden yararlanarak normal fil hücrelerinin dışındaki tuhaf mamut benzeri özellikleri kopyalamayı başarabiliyorlar. Ancak melez bir embriyo oluşturmaya yakın oldukları yönündeki son iddialar, prosedürün etiği ile ilgili soruları gündeme getirdi.

Soyu tükenmiş bir filin deneysel bir embriyo ile yeniden üretilmesi edilmesi riskli mi? Ölülerden türler geri getirme yeteneği işleri raydan çıkarır mı? Genetikçi George Church, araştırmanın devam etmesine izin verilmesinin soyu tükenmiş bir canlının görülme şansının ötesine geçebileceğini ve iklim değişikliğinin hafifletilebileceğini düşündüğünü söyledi.





Guardian'a göre Dr. Church, "Hedefimiz melez bir fil-mamut embriyo üretmek" diyerek şöyle devam etti: "Aslında kopyaladığımız şey, mamut özelliklerine sahip bir fil olacaktır." "Mamut klonlama" ifadesi, 1993 Jurassic Park filminde olduğu gibi amber bağlantılı DNA uzmanı bilim insanlarının örnekleri kurbağalara aktarıp kuluçkaya yatırmak olabilir. Soyu tükenmiş bir organizmayı yeniden yaratmak yerine, ekip melez bir "mammofant" yaratmaya çalışılıyor. Yünlü mamutun en yakın akrabası olan Asya fili ile başlanıp CRISPR hassas gen düzenleme aracı kullanılarak dev mamut genleri kesilip atmaya uğraşılıyor. Tüylü bir kat, ekstra yağ ve soğuğa dayanıklı kan gibi mamut benzeri özellikler, fil benzeri bir canlıya kazandırılıyor. "Düzenleme listesi, soğuk ortamlarda fillere katkıda bulunan şeyleri etkiliyor. Küçük kulaklar, subkütan yağ, saç ve kan ile ilgili olanlar hakkında zaten bilgi sahibiyiz. "diye açıklanıyor.

Church'un ekibi, bir fil embriyosunda düzenlemeler yapmayı planlıyor. Araştırmacılar, nesli tükenmekte olan Asya filinin cilt hücrelerini, klonlama teknikleri kullanarak embriyoya çevirebileceklerini düşünüyorlar. Yitip gitmeye hazır bir mammofan yumurtası olduktan sonra, onları uzak bir konuma taşımak gerekir.

Church, The Guardian'a "Tüm prosedürü ex-vivo olarak yapmayı ve nesli tükenmekte olan bir türde kadınları üretmeyi amaçlıyoruz."

Kimileri, yapay bir rahme de hibrid bir hayvanı yetiştirme teknolojisinin bu on yılda mümkün olmayacağını söylüyor ancak The Guardian, Church laboratuvarının fare embriyosunu on gün süreyle inkübe edebilen problem üzerinde çalışmakta zorlandığını bildiriyor. Bu sayede antik bir tür hayata dönebilecek.