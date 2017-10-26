Vahşi Deniz Canlısı “İhtiyozor”a Ait Fosil Keşfedildi!

Antik canlılar arasında kendisine has bir sınıfı olan, timsah ve katil balina karışımı deniz canlıları ihtiyozorlara ait olduğunu tespit edilen bir fosil bulundu. Hindistan’da yapılan keşif, bilim dünyasına bomba gibi düştü.

Hindistanlı bilim insanları, ülkenin batı yakasındaki Gujarat bölgesinde 152 milyon yıllık ihtiyozor fosili keşfettiler. Fosil, günümüzden 252 ila 66 milyon yıl önceki zaman aralığında yaşanan Mezozoik Dönem’a ait kayaçların arasında bulundu.

Araştırma ekibi, söz konusu kayacın 5.5 metre derinlikte olduğunu açıkladı. Soyu milyonlarca yıl önce tükenmiş olan vahşi deniz sürüngeni ihtiyozorun kafatası ve kuyruk kemikleri bulunuyor. Yapılan açıklamada söz konusu bulgunun, Hindistan'ın diğer kıtalarla bağlantısı olduğu düşünülen döneme ışık tutması bekleniyor.

Peki nedir bu “ihtiyozor” efsanesi?

Ihtiyozor, antik denizlerde yaşamış ve soyu tükenmiş bir canlıdır. İskeleti bir timsahı andırır ve sivri burunlu bir balık biçiminde de tasvir edilir. Çünkü gövdeleri ve omurgalarının biçimi balığa benzerlik gösterir. Başları büyük, burunları uzundır ve yüzgeçleri bulunur. Ayrıca tıpkı timsahlardaki gibi sert bir deriye sahiplerdir. 200 kadar diş bulunan uzun çeneleri, yaşadıkları dönemin en vahşi deniz canlılarından birisi olduklarını gösterir.

İhtiyozor iskeletlerine Almanya ve İngiltere'de sıkça rastlansa da Hindistan'daki fosil, bir zamanlar dünyadaki bütün karaların bir bütün olduğu Pangea dönemine kanıt olarak gösterilebilir.

Bilimsel kaynaklarda genellikle yüzen dinozorlar olarak tanımlanırlar ve ilk olarak 251 milyon yıl önce ortaya çıktıkları düşünülüyor. Asıl adı “Ichthyosaur”, balık-kertenkele anlamına geliyor ve uzunluğu 1 ila 10 metre arasında değişiyor.

Keskin ve sağlam dişlere sahip dayanıklı çenesi, avlanma kabiliyetine sahip olduğunun ispatı. İhtiyozorların yaklaşık 90 milyon yıl önce yok oldukları biliniyor.