Matematik, birçok öğrenciyi zorlayan bir ders, fakat ufak hilelerle bu dersin bazı zorlukları aşılabilir. İşte sözelcileri bile matematik dehası gibi gösterecek 10 hile!

Matematik birçok öğrencinin korkulu rüyası olabiliyor, özellikle de sözelcilerin. Ancak bazı yöntemlerle matematikte zorlanan öğrencilerin yükü hafifleyebilir. Üstelik bu yöntemleri bilmek, matematik seven ve bu disiplin ile uğraşanlar için de hayat kurtarıcı olabilir. İşte sözelcileri bile matematik dehası gibi gösterecek 10 matematik hilesi.

1- Fahreneit’ı Celcius’a Dönüştürmek

Birçok insan Fahreneit birimini Celcius’a dönüştürmeyi bilmez, ancak sanıldığı kadar zor değildir. Bunun için uzun uzun hocalarınızın size verdiği formülle uğraşmanıza gerek yok. Eğer hava 22 dereceyse, bunu iki ike çarpıp 30 ekleyerek 74 fahreneit olarak bulabilirsiniz. Formülü ise F=(Cx2)+30’dur. Tam tersi için ise C=(F-30)/2 formülünü uygulayabilirsiniz.

2- Büyük Sayları Kafadan Çarpmak

Eğer büyük arkadaşlarınıza hava atmak için kafadan büyük sayıları çarpmak istiyorsanız, bu yöntem tam size göre. Sırrı büyük sayıları küçük sayılara dönüştürmekte gizli. Eğer “97x96”yı hesaplamak istiyorsanız “100-96=4” ve “100-97=3” şeklinde sayıları 100’den çıkarın. Bu iki sonucu “3+4=7” şeklinde toplayın. 7’yi de 100’den çıkararak 93 sonucunu elde edin. Bu bulduğunuz sayı sonucunuzun ilk iki basamağı, “4x3=12” şeklindeki çarpımın sonucu ise son iki basamağıdır. Yan yana yazdığınızda 9312 sayısına ulaşırsınız.

3- Kelebek Metodu İle Kesirli Sayıları Toplama ve Çıkarma

İki kesirli sayıyı toplarken sayıları çapraz şekilde, elips içine alın. ¾ + ⅖ gibi bir toplama işleminiz varsa, çembere aldığınız sayıları birbiriyle çarpın, yani “4x2=8” ve “5x3=15” olacak şekilde. Sonrasında paydaları birbiri ile çarparak “4x5=20” sonucuna ulaşın. “8+15=23” olarak ilk elde ettiğiniz sayılardan bir toplam oluşturun ve bunu paya, diğerini paydaya yazın. Sonuç 23/20 olacaktır.

4- Herhangi bir sayıyı 11 İle Çarpmak

Bir sayıyı 11 ile çarpmak çok kolaydır. Örneğin 32 ile 11’i çarpıyor olalım. 32’nin rakamlarını “3+2=5” şeklinde ayıralım. 3 ve 2’nin arasına 5 sayısını yazarak sonuca ulaşalım. Sonuç 352 olacaktır.

5- 9’lar Tablosunu Hızla Öğrenmek

9’lar tablosu hızla öğrenilecek bir tablodur. Sonuçların her birini iki basamaklı olarak yazarız. Onlar basamağı 1 arttıkça birler basamağı bir azalmaktadır. Aşayıdaki tabloda durumu göreceksiniz.

9x1=09

9x2=18

9x3=27

9x4=36

9x5=45

9x6=54

9x7=63

9x8=72

9x9=81

6- Zorro Metodu İle Kesirli Sayıları Hızlıca Bölün

Eğer bir sayıyı kesirli bir sayıya bölmekte zorlanıyorsanız, kesirli sayının paydasından başlayarak “Z” şekli çizin ve bu sıraya göre hareket edin. İlkin sayıyı paydadaki değere bölün, sonra da çıkan miktarı payla çarpın. Sonuca ulaşacaksınız.

7- Parmaklarını Kullanarak 9’la Kafadan Çarpım Yapın

Her parmağınıza birer rakam vererek kolayca 9’larla çarpım yapabilirsiniz. Sol elinizi baş parmağınızdan başlayacak şekilde 1’den başlayarak 5’e kadar, sağ baş parmağınızı 6’dan başkayarak 10’a kadar numaralandırın. “9x4” işleminin sonucu için 4. parmağınızı kapatın. Soldan başlayarak yüzük parmağınıza kadar olan parmak sayısı 3 olacak, yüzük parmağından sonraki parmak sayısı da 6 olacaktır. Bu sayıları yan yana yazdığımızda “36”, yani sonuç çıkıyor.

8- Yüzdeleri Kolayca Hesaplamak

Eğer sayıların son basamağı sıfırsa, yüzde hesaplamak aslında çok kolaydır. 300’ün %40’ını hesaplamak isterseniz, basitçe her sayının son rakamını atıp çarparsınız. “30x4=120” olarak sonuca ulaşırsınız.

9- Büyüktür Küçüktür İşaretini Hesaplama

Birçok kişi büyüktür ve küçüktür işaretini karıştırır. Aranızda lise yılları da dahil olmak üzere bunlar arasındaki farkı her seferinde hatırlamakta zorlanan benim gibileriniz varsa, inanın yalnız değilsiniz. Basitçe büyüktür işaretinin, büyük olan sayıyı yutacakmış gibi ağzı açıktır. Başka bir deyişle, büyük olan sayı işaretin ağzı açık olan yere yazılır. Örneğin; “42<54”, “42>41” gibi.

10- Dikey Çarpım Metodunu Kullanımı

Dikey çarpım metodu, en ilginç çarpma metodlarından biridir. Örneğin “32x31” gibi bir işleminiz var. 3 ve 1’i yan yana, 3 ve 2’yi karşı karşıya yazarak, bunlardan bir karo şekli çıkacak şekilde her rakamın değeri kadar çizgiler çizelim. Kesişen noktaları rakam olarak yazalım. Sonuç, 299 olur.