Space X, Bugün Falcon 9'un En Güçlü Versiyonunu Fırlatacak

Space X, Falcon 9'un en güçlü ve son versiyonu olan Falcon 9 Block 5'i ilk kez Bangladeş uydusunu uzaya fırlatmak için kullanacak.

Space X, yeni bir uydu fırlatışı için son hazırlıklarını yapıyor. Bu gece (10 Mayıs) yerel saat ile 23.00'de Bangladeş için uzaya bir uydu fırlatacak.Uydu, Bangladeş ve komşu birçok ülke için oldukça önemli teknolojik ilerlemeler sağlayacak. Bangabandhu-1 ismi verilen uydu, ülkenin ilk yüksek yörünge iletişim uydusu olacak. Ancak gözler uydudan çok onu uzaya taşıyacak rokette olacak gibi görünüyor.

Bangabandhu-1'in Bangladeş'in yanında Nepal, Myanmar gibi çevre ülkelere en son teknoloji telefon, radyo, TV ve internet hizmetleri getirecek. Falcon 9 Block 5 ise ilk kez fırlatışa geçecek. Elon Musk, roketin şimdiye kadarkilerin en güçlüsü olduğunu söylüyor. Roket öncekilere göre çok daha uzun, gereksiz ağırlıklardan arındırılmış ve motorları da geliştirilmiş durumda.

Roketin aynı zamanda 100 kereden fazla kullanılabileceği düşünülüyor. Musk, gelecekte yapılacak geliştirmeler ile bu yeninden kullanım miktarının da artacağını düşündüklerini belirtmişti. Aynı zamanda şirketin 6.000'den fazla çalışanının roketin geliştirilmesinde görev aldığı söyleniyor. Fırlatma, Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İlginizi çektiyse, alttaki Youtube bağlantısına göz atabilirsiniz.