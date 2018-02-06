Falcon Heavy Test Uçuşu Nereden Canlı İzlenir?

Bu yazımızdan Space X'in bugün gerçekleştireceği, tarihi Falcon Heavy test uçuşunu ne zaman ve nasıl izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Gün geldi çattı. Elon Musk'ın iddialı test uçuşu bugün. Eğer başarılı olursa, Tesla Roadster'ını Mars yörüngesine yerleştirmek için ilk adımın atılacağı gün de bugün. Yani bugün Türkiye saatiyle tam 23:30'da Space X'in Falcon Heavy roketinin test uçuşu gerçekleşecek. Peki bu kalkışı canlı izlemek mümkün olacak mı?

Kalkışın tamamı Space X'in resmi Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek. Aynı zamanda 2 ayrı Falcon Heavy'ye güç veren iki ayrı Falcon 9 roketinin aynı anda yeniden piste geri indirilmesini de izleyeceğimiz test uçuşunda, aslında Elon Musk'a göre başarısız olma şansı çok olsa da, başarılı olursa, hem Dünya'nın en büyük roketinin başarılı bir şekilde kalkışını, hem iki ayrı küçük seviye roketin aynı anda geri indirilişini hem de ilk defa yörüngeye bir elektrikli arabanın başarıyla çıkarılışını izlemiş olacağız.

Oldukça iddialı ve ters gitme ihtimali çok olan, ancak sırf cesaretliliği açısından bile oldukça tarihi olacak bu uçuşu izlemek için aşağıdaki Youtube canlı yayınına saat 23:30 gibi göz atmanız yeterli. Ayrıca bir de sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce bugünkü uçuş başarılı olacak mı yoksa bir şeyler ters gidecek mi?