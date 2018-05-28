Space X'in Devasa Roketi Falcon 9 Nasıl Taşınıyor? (Video)

Falcon 9'un uzaya fırlatılışını defalarca izledik ve özellikle konunun meraklısı olan kişiler hemen her detay hakkında bilgi sahibi. Ancak Falcon 9'un bir de pek tanık olmadığımız yolculuğu var.

Son yıllarda konu uzay olduğunda en çok konuşulan isimlerden biri olan SpaceX'in devasa roketi Falcon 9, şimdiye kadar pek çok yolculuğa çıktı. Tıpkı seneler önce Armstrong'un uzaya yolculuğunda herkesin ekranlarına kitlenmesi gibi, Falcon 9'un fırlatılışlarını da meraklı gözlerle YouTube üzerinden canlı olarak izledik. Ancak uzaya olan yolculuğu bir kenara bırakacak olursak, Falcon 9'un üretildiği fabrikadan fırlatma alanına olan yolculuğu da hayli dikkat çekici.

Falcon 9, Kaliforniya'da Hawthorne isimli bölgede bulunan SpaceX tesisinde üretiliyor. Aynı zamanda sürekli olarak geliştirilmelerine devam edilen roket, sürekli olarak bu tesise getiriliyor. Bununla birlikte fırlatma alanı ise Florida'da ve bu da Falcon 9'un taşınması gereken 4.000 km'lik bir yol olduğu anlamına geliyor. (neden daha yakına bir fabrika kurmuyorlarsa)

Bu uzun yol boyunca Falcon 9'un parçaları tırlara yüklenerek taşınıyor. Ancak yol boyunca hasar görmemesi için roket parçaları siyah renkte özel bir kumaş benzeri malzeme ile kaplanıyor. Yolculuğun sonunda ise roket, sarıldığı bu malzemeden ayrılarak hasar alıp almadığına dair incelenebilmesi için bir hangara taşınıyor. Tüm kontroller sağlandıktan sonra ise kalkış için pozisyonunu alıyor.

Ancak diğer roketlerin aksine Falcon 9'un yolculuğu burada bitmiyor, çünkü bildiğiniz üzere roket tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Roket görevini yerine getirip Atlas Okyanusu üzerinde belirlenen noktaya inişini gerçekleştiriyor ve güvenliğini sağlamak için üzerinde durduğu drone gemiyi takip eden iki farklı gemi ile birlikte fırlatıldığı alana geri götürülüyor.

Peki neden hava veya deniz yolu ile taşıma imkanları da mevcutken roket kara yolu ile taşınıyor?

Aslında yanıt oldukça basit, taşıma işleminin en ucuz ve en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan yol bu. Geçmişte NASA pek çok roketi için hava ve deniz taşımacılığını tercih etmiş ancak deniz yolculukları çok uzun, hava taşımacılığı ise oldukça pahalı oluyormuş. Falcon 9'un boyutunu düşünecek olursak, böylesine devasa bir roketi taşımanın en mantıklı yolu gerçekten de bu olabilir.