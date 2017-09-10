Space X Dragon Ekibi İlgili Video Yayınladı!

Dün Space X'in Uzaya göndermeyi planladığı Dragon Kapsülü'nün ve uzay kıyafetlerini Elon Musk yayınladıktan sonra, bugün Space X resmi YouTube hesabından Dragon kapsülü ekibiyle ilgili konsept video yayınlandı!

Dün Elon Musk resmi Instagram hesabı üzerinden Mars'a gidecek olan Dragon kapsülünü ve içerisinde kullanılacak uzay kostümünü paylaşmıştı. Bir süredir insanların merak ettiği şey ise bu kostümlerin ve kapsülün çalışır halde neye benzeyeceğiydi.

Meğerse Elon Musk Instagram hesabından bugün Space X 'in resmi YouTube hesabından yayınlanacak videonun fragmanını yayınlamış. Dragon kapsülünün yörüngeye oturmasını gösteren bu kısa video şimdilik merakımızı bir süreliğine de olsa gideriyor gibi. Mars görevi gün geçtikçe iyiye gidiyor gibi. Bu hafta boyunca Space X başarılı roket denemelerinde bulunmuştu. Eğer böyle giderse gerçekten Elon Musk'ın ön gördüğü 2020 tarihinde Mars'a ayak basacağız gibi.

Space X ve Elon Musk ile ilgili haberleri bu başarılı deneylerle ve tanıtım kampanyalarıyla her gün duymaya devam edecekmişiz gibi duruyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Space X'in Mars görevi başarıya ulaşacak mı?