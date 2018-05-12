Falcon 9 Block 5 Kısa Bir Gecikmeden Sonra Uzaya Fırlatıldı

11 Mayıs'ta fırlatılması beklenen ancak henüz açıklanmayan aksaklıklar yüzünden ertelenen Falcon 9 Block 5, başarılı şekilde fırlatıldı ve aynı şekilde yere iniş yaptı.

Space X, teknik olarak aylardır geliştirilen ve 100'den daha fazla yeniden fırlatılma için hazır hale getirildiği söylenen Falcon 9 Block 5'in fırlatılmasını ertelemişti. Merakla beklenen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanacak olan fırlatmanın neden ertelendiği ile ilgili henüz kesin bir bilgi verilmiş değil, ancak fırlatmanın çok geçmeden yapılması sonrası, gözler açıklama için Space X'e dönmüş durumda.

İlk kez test edilecek olan ve bir Bangladeş uydusunu uzaya taşıyacak olan Falcon 9 Block 5, Elon Musk'ın söylediğine göre Space X'in şimdiye kadar ki en başarılı roketi ve öncekilere göre çok daha uzun, gereksiz ağırlıklardan arındırılmış, motorları da geliştirilmiş durumda. Musk'ın etkinlik öncesi yaptığı ropörtajlarda da oldukça stresli olduğunu dile getirdiği söyleniyor.

Musk, 100 kere kullanılabilecek güçlü bir roket yapmış olmanın oldukça zor bir iş olduğunu da eklemiş. Ertelenmenin sebebi net olarak bilinmese de teknik bir aksaklık yaşandığı, ancak kısa sürede düzeltilerek bugün (12 Mayıs) akşam saatlerinde fırlatmanın yapılacağı düşünülüyordu. SpaceX'in de Twitter hesabından bildirdiği üzere fırlatma çok geçmeden yapıldı, ancak ertelemenin sebebinin ne olduğu henüz açıklanmış değil.

Gecikme her ne kadar açıklanmamış olsa da, Bangladeş uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye oturtan roket, sonrasında yeniden dünyaya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.