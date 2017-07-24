Space X’in Mars Roketinde Değişikliğe Gidiliyor!

Space X’in kurucusu Elon Musk, Mars roketini küçülteceklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Musk, Red Dragon kapsülü için planlar yapmayı tamamen bıraktığını ancak boyutunun biraz daha küçüleceği konusunda beklenti sahibi olduğunu söyledi.

Geçen yıl Elon Musk Mars’ı kolonileştirmeye yönelik çok sayıda insanı kırmızı gezegene taşımak için cesur bir plan yaptı. Tek bir kapsülün kırmızı gezegene inmesi üzerinde yoğunlaşmak yerine Musk, bir Mars kolonisi kurmak için daha büyük gemiler gönderme konusundaki düşüncelerini dile getirdi.

Ancak açıkça bu geminin çok büyük olmasını istemiyor. Orijinal SpaceX planı, 12 metrelik bir çapa sahip, 100 kişiden fazla kişiyle gemiyi kırmızı gezegene götüren 42 motorlu büyük bir roketi içeriyordu. Musk, şimdi kullanmak istediği roketin 9 metrelik bir çapa sahip olacağına ima etti.

Ars Technica'ya göre bu, diğer roketin neredeyse yarısı motora sahip olacağı, dolayısıyla kütlenin yarıya inmesine neden olacağı görüşünde. Ağırlık uzay uçuşu göz önüne alındığında en önemli kriter. Bununla beraber her ne kadar bu gemiyi inşa etmek çok zor olsa da diğer gemiye göre daha kolay olacaktır. Bununla beraber de Elon Musk’ın Gezegenlerarası Taşımacılık Sistemi konusundaki hırsı gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor gibi görünüyor.