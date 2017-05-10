Space X firmasının itici roket projesi Falcon Heavy ile uzay uçuşları beklediğimizden de erken gerçekleşecek gibi gözüküyor.

Space X, daha önce yaptığı açıklamada geliştirdiği yeni roketi Falcon Heavy'nin dört yıl içinde gökyüzü semalarında görüneceğini duyurmuştu. Ancak gün itibariyle yayınlanan yeni video, itici motorlar çekirdeklerinin hazır olduklarını ispatladı. Şirket kısa süre içinde bir sürprizle karşımıza çıkabilir ve Falcon Heavy projesi çok daha erken tamamlanabilir.

Aslında Falcon Heavy, Space X'in amiral gemisi roketi Falcon 9'un güçlendirilmiş versiyonu konumunda. Ne de olsa Falcon Heavy, Falcon 9'un üçlü bir kombinasyonu konumunda. Üçlü kombinasyon, rokete çok daha fazla itici güç sağlıyor. Söz konusu güç, dünyanın yörüngesini kolayca aşabilir ve Mars'a doğru ilerleyebilir. Space X'in planı iki kişiyi Falcon Heavy ile Ay'a göndermek ve bir nevi test gerçekleştirmek.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konu hakkında şu ibareleri kullanıyor: "Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yan çekirdekleri birbirlerine çok benziyor, ancak Falcon Heavy'nin ana çekirdeği öncüsünden çok daha güçlü. Bu da istediğimiz fırlatma hızını ve gücünü elde etmemizi sağlıyor. Ana motor mühendisliği ve yakıt üniteleri ise birbirlerinden farksızlar."

Aslında Elon Musk, projenin 2013 yılında tamamlanmasını umuyordu. Ancak teknik ve maddi zorluklar nedeniyle 2015 yılında, 4 yıllık yeni bir plan hazırlamak zorunda kaldı. SpaceX bu hızda çalışmaya devam ederse, 2020 uzay yolculuğu planlarının daha önceye çekilmesi bile mümkün. Videoda, çekirdeğin itici gücün ne kadar fazla olduğunu görüyoruz ama keşke sesini de duyabilseydik. Söz konusu testin NASA’s Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida'da gerçekleştiğini de belirtelim.