Yarınki Space X Görevi Canlı İzlenebilecek!

Yarın, Space X'in Mars görevleri için denemelerini sürdürdüğü Falcon 9 roketinin, SES-11 uydusunu yörüngeye oturtması canlı olarak izlenebilecek.

Space X'in bir süredir Falcon 9 roketlerini, Mars görevine hazırladığını sitemizin sıkı takipçileri zaten biliyordur. Ancak Elon Musk'ın gözdesi olan Space X'in Falcon 9 roketleri bir süredir NASA'nın görevlerine de yardımcı olarak gerçek anlamda kullanım fırsatı da buluyor. Çoğunlukla işlevsel denemeler yapabilmek için NASA'ya yardım amaçlı yapılan görevleri de Space X genellikle canlı paylaşıyor.

Yarın öğleden önce saat 11.38 sularında, yani fırlatma başlamadan 15 dakika önceden itibaren canlı yayınla izlenebilecek görev de ise, bu sefer Falcon 9 roketleri NASA'nın SES-11/EchoStar 105 uydusunu yörüngeye yerleştirme görevini gerçekleştirecek. Yine her zaman ki gibi geri indirilmesi planlanan roketin ise görevinin ciddiyeti her geçen gün artıyor.

2024'te yapılması planlanan Mars görevinin en önemli etmenlerinden Falcon 9 roketinin, en ciddi görevlerinden birini izlemek için ise, Space X'in kendi sitesindeki yayın bölümüne ya da Youtube kanalına girmeniz yeterli olacak. Space X'in canlı yayın bölümüne buradaki bağlantı üzerinden, Youtube kanalına ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.