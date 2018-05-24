Bir NASA Fotoğrafçısının Cayır Cayır Yanan Fotoğraf Makinesi

Eğer bir Space X roketini, daha destansı anlar yakalamak için yakından görüntülemeye karar verirseniz ne olur? Muhtemelen uzaktan kontrol edeceğiniz fotoğraf makineniz, ömrünün son fotoğraflarını çekerek size veda eder.

Tür: Dram, gerilim, bilim-kurgu. IMDb: 8.9

Geçtiğimiz salı günü NASA fotoğrafçısı Bill Ingalls, SpaceX tarafından gerçekleştirilen son Falcon 9 kalkışını görüntülemek istedi. Daha etkileyici anları tüm detaylarıyla kaydetmek isteyen fotoğrafçı, uzaktan kontrol edeceği son derece pahalı kamerasını kalkış sahasına oldukça yakın bir bölgeye yerleştirdi.

Bu zamana kadar roket fotoğraflarına baktıysanız, büyük çoğunluğunun insanlar için pek de güvenli olmayan yerlerden çekildiklerini anlamışsınızdır. Bill Ingall ise bir NASA fotoğrafçısı olacak kadar başarılı olduğu için, yine de makinesini roketin kalkış sahasına çok yaklaştırmadı. Hatta kendisinin makinesi, roket sahasına en yakın makine bile değildi.

Onu bıraktığı yerden almaya geldiğine ise böyle bir manzara ile karşılaştı:

Bill Ingall, kendi kamerasından daha yakında duran diğer kameraların ilginç şekilde sağlam olduklarını görünce, olayın düşündüğünden çok farklı olduğunu anladı. Objektifsiz olarak sadece gövde fiyatı 13 bin TL’nin üzerinde olan Canon 5D Mark IV kamerası, o gün çok şanssızdı.

Makine, alevler tarafından yok olana dek fotoğraf çekmeye devam etti:

Roketten çıkan küçük bir alev püskürmesi, doğrudan Bill’in kamerasına isabet etmişti. SpaceX ise aynı anda 5 iletişim uydusu ve NASA’nın GRACE projesi için gereken uzay aracını gönderdi.

Ingall’ın kamerası eriyene dek çektiği görüntülerden bazıları şöyle: