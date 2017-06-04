Space X, Tarih Yazdığı Fırlatışı Başarıyla Gerçekleştirdi

SpaceX, uzay araştırmalarına yönelik tarihi başarılarına devam ediyor.

Uzaya yönelik çalışmalar konusunda özellikle son birkaç yıldır yaptığı işler ile oldukça ses getiren ve uzayın keşfi konusunda en az NASA kadar ilgi toplamayı başaran SpaceX, ciddi bir başarıyı daha geride bıraktı.

Space X, bu sene yedinci Falcon 9 roketini başarılı bir şekilde gönderdi. Fakat bu kez gönderilen Dragon kapsülü, sıradan bir Dragon kapsülü değildi. SpaceX, tarihinde ilk kez bir Dragon kapsülünü fırlatmada ikinci kez kullandı.

Dragon kapsülleri, Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'ndaki astronotlara binlerce kiloluk kargolar taşımak için geliştirilmiş bir kapsül. Fakat SpaceX'in ISS'e gönderdiği her Dragon kapsülü, atmosferdeki yanma sonucunda kullanılamaz hale geliyor. Bu durum önemli bir kayıptı ve SpaceX, bir süredir bu durumun önüne geçerek yeniden kullanılabilir roketler geliştirmek adına çalışıyordu.

İşte bu arzusunu, geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Dragon uzay aracını ikinci kez göndererek başaran SpaceX, hem kendi bazında, hem de uzaya yönelik yaptığımız çalışmalarda oldukça önemli bir yapı taşını geride bırakmış durumda. Uzay yolculukları oldukça pahalı ve emek isteyen şeyler. Fakat geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir roketler, kapsüller sayesinde SpaceX, olabildiğince maliyeti düşürme amacında.