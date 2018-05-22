SpaceX, Bu Gece Falcon 9 Roketiyle NASA'ya Yardım Edecek!

NASA, bugün GRACE-FO uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. SpaceX ise Falcon 9 roketiyle bu uyduyu uzaya fırlatacak firma olacak.

SpaceX, bugün California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden daha önceden fırlatılmış Falcon 9 roketini yeniden fırlatacak. SpaceX'in gece saat 22:47'de yayın yapması bekleniyor. YouTube canlı yayınını aşağıdan takip edebilirsiniz.

SpaceX, şimdi de NASA'ya GRACE-FO uydusunu fırlatmada yardım edecek. Bu uydu, Dünya'nın su döngüsünü, buz tabakalarını ve atmosferini gözlemleyip iletişim kurmak için kullanılacak. Ayrıca Dünya'nın değişen iklimini de gözler önüne serecek.

GRACE-FO'nun bu görevi yaklaşık beş yıl sürecek. Bu süre zarfında GRACE-FO, hareketi ölçebilmek adına su ağırlığını kullanarak çalışacak. Bu uydunun nihai amacı ise Dünya su kaynaklarının ilerleyen dönemlerde nasıl kullanılabileceğini ölçmek. Saatlerinizi kurun NASA ve SpaceX her an canlı yayına başlayabilir.