Falcon Heavy roketiyle büyük başarılara imza atan Elon Musk, tüm planlarını Big Fucking Rocket (BFR) projesine verdiği için Ay’a gidecek insanların tatil planları biraz gecikebilir.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk 2018 yılında ayın etrafında gezinmeleri için iki özel kişiyi Ay’a göndereceğini açıkladı. Space X tüm enerjisini turistleri Ay’a göndereceği Big Fucking Rocket (BFR) projesine veriyor. Eğer proje zamanında yetişmezse Falcon Heavy ile gitme durumu söz konusu.

SpaceX'in Falcon Heavy lansmanının ardından bu ayın başlarında düzenlediği basın toplantısında konuşan Musk, ”Bu yılki planlarımız Big Fucking Rocket (BFR) projesine yoğunlaşmak üzerine, hep birlikte bu projenin nasıl ilerlediğini göreceğiz. Eğer proje beklenenden uzun sürerse Ay turistlerini Falcon Heavy ile aya göndermek konusunda planlarımız bulunuyor. Ancak buna gerek kalmayabilir. Çünkü şu anda BFR projesinin gelişimi hızla ilerliyor.” dedi.

İlk plan Falcon Heavy’nin tepesinde Ejderha kapsül kullanarak Ay’ın etrafına turist göndermekti. Yolcuların Dünya'ya dönmeleri bir hafta sürecek ve yaklaşık 300.000 ila 400.000 mil arasında seyir yapacaklardı. Ancak SpaceX'in yeni planında, BFR üretimine odaklanmak ve yolcuları bu roketle Ay gezisine çıkarmak yer alıyor.

Elon Musk söylediklerini yerine getiren birisi olduğu için hangi roketle olduğu bilinmese de, Ay’a gitme projesinin iptal edileceğini düşünmüyorum. Aksi bildirilmediği sürece bu yıl içerisinde bazı şanslı kişiler Ay’ı kendi gözleriyle görme ayrıcalığına erişecek. Son olarak yolcuların gezinti için herhangi bir niteliğe sahip olmaları beklenmiyor ve ilerleyen yıllarda belki de birçok kişi Ay’a gezintiye çıkabilir.