SpaceX, tarihinde ikinci kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na Dragon kapsülünü gönderecek. Falcon 9 roketi ile gönderilecek kapsül, astronotlara erzak ve bilimsel eşya taşıyacak.

SpaceX, Dragon uzay aracını tarihinde ikinci kez uzay istasyonuna gönderecek. Şirketin 70 metre uzunluğundaki Falcon 9 roketi ile gönderilecek araç, ilk olarak Eylül 2014’te Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme göndermişti.

Bugün 17.07 (EDT) saatinde fırlatılacak roket, SpaceX’in YouTube kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Türkiye saatine göre gece 00:55’te fırlatılacak Falcon 9 roketi, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Fırlatma kompleksi 39A(LC-39A) rampasından fırlatılacak.

Falcon 9 roketi ile gönderilecek malzemeler, 4 Haziran’da Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Dünya yörüngesindeki istasyona 11. görevini düzenleyen SpaceX, birçok erzak ve bilimsel aleti uzay istasyonuna iletiyor.

İstasyonda bulunan özel robot kol sayesinde yakalanacak Dragon kapsülünün kurulması için gerekli görev komutları, astronotlara iletilecek. Eylül 2014’te 2.5 ton kargo teslim eden SpaceX, ileride çok daha seri kargolar göndermeyi hedefliyor.

SpaceX, Dragon’u yeniden kullanılabilir olarak tasarlarken, NASA ile yaptığı CRS sözleşmesi gereği her kargo görevinde yeni bir Dragon kapsülü uzaya gönderilecek. SpaceX, uzay aracının ek kargo görevlerinde güvenle kullanılacağını göstermek için NASA ile birlikte çalıştığını belirtti. NASA, Dragon kapsülünün tekrardan kullanılmasına izin verirse SpaceX için yeni bir süreç başlayacak. Kapsül dünyaya geri dönüşü sırasında suya düştüğünde, denizin tuzlu suyunun kapsüle zarar vermemesi için çalışmalar yaptığını belirten SpaceX, NASA ile gelecekte yapacağı projelerde kullanılmış uzay araçlarını kullanmak istiyor.

Dragon 1’in üretimini durdurup Dragon 2’nin çalışmalarına başlamak istediklerini belirten SpaceX, bunun için daha önce kullanılmış kapsülleri yeniden kullanmak zorunda.

SpaceX’in bugün fırlatacağı roketin canlı yayınına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Unutmayın, yayın gece 00:55’te başlayacak.