SpaceX, Küresel Uydu Ağıyla İnternet İçin İlk Teste Hazır!

Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü roketini ateşleyen SpaceX, çalışmalarına aynı roketin hızında devam ediyor. Elon Musk’ın 3 yıl önce başlatmış olduğu küresel internet ağı projesi için ilk uydu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılıyor.

6 Şubat 2018’de tarihi bir başarıya imza atan SpaceX, küresel iletişimin bel kemiği olan internet için çalışmaya devam ediyor. Falcon Heavy testinde aynı gövdede bulunan ve daha önce defalarca kez kullanılmış Falcon 9 roketleri, bu kez küresel internet için sefer yapmaya hazırlanıyorlar.

Starlkink uydularıyla gezegenimizin çevresini kaplamayı planlayan SpaceX, daha yakında bulunan uydu ağıyla, çok daha hızlı interneti ucuza mal etmeyi planlıyor. Musk’ın 2015’te projeyi ilk açıkladığı an söyledikleri şu şekildeydi:

"Zamanla bu sistemin oluşturulması için gereken maliyetin 10 ila 15 milyar doları bulmasını planlıyoruz. Gelecekte Mars’ta kurmak istediğimiz şehir için çok paraya ihtiyacımız var. Bu proje, Mars şehrini finanse etmek için tasarlanmıştır.”

İlk ateşleme17 Şubat 2018 Cumartesi günü:

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü’nden ateşlenecek olan 9 Merlin motoruyla güçlendirilmiş Falcon 9 roketi, birincil yük olarak Paz adı verilen 3 ton ağırlığındaki İspanyol gözlem uydusu olacak. SpaceX, Falcon 9’u daha ağır yükler tasarlamak adına dizayn ettiği için, nispeten daha hafif olan bir Starlink uydusu da ikincil yük olarak roketteki yerini alacak. Falcon 9, daha önce sayısız kez yaptığı gibi yeryüzüne geri dönecek. Ateşleme testinden sonra fırlatma tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

"Falcon 9'un statik ateşleme testi, 17 Şubat'ta PAZ'ın Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek."

Şirketin iş planı, 2020'den itibaren sınırlı sayıda uyduyla küresel internet sistemini hayata geçirmek. Starlink uydularından oluşturulan küresel ağ, her bir aşamasıyla Dünya’nın çevresini sarmaya başlayacak. Nihai olarak mevcut uydu sistemlerinden daha verimli, eşitlikçi ve hızlı internet sunma hedefi var.

Proje tamamlandığında birbirine bağlı tam 4.425 uydu, yakın Dünya yörüngesinde bulunacak.

SpaceX'in uydu ağından sorumlu olan Musk’ın yardımcısı Patricia Cooper, 2016’da sistemin son haline gelmesi için birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu iletmişti. Projenin detayları ise bu alanda çalışma yapan diğer şirketlerden kaçınmak için gizli tutuluyor.

SpaceX'in küresel uydu ağı projesindeki ana rakibi ise OneWeb. Rakip firma, kendi uydu ağını fırlatmak ve inşasına başlamak için Airbus gibi şirketlerle anlaşma sağladı. Ancak gelecek yıl faaliyete geçmek için hazırlanan OneWeb, muhtemelen SpaceX’in bu adımından sonra süreci hızlandıracak. En nihayetinde yörüngede çok fazla yer yok ve internetin geleceği açısından atılan ilk adımlar büyük önem taşıyorlar.

Musk ise diğer şirketlerden çok farklı bir gözle, Starlink uydu ağı projesini Mars seferlerini finanse etmek için kullanacaklarını söylüyor.