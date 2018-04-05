SpaceX, Canlı Yayın Yapmak İçin Lisans Alacak

SpaceX'in bu sabah gerçekleştirdiği klasik bir Falcon 9 roketi fırlatışı sırasında bugüne kadar hiç olmayan bir durum yaşandı. Misyonun gerçekleştirilmesi sırasında bir SpaceX çalışanı roketin yörüngeye oturmasıyla birlikte canlı yayının kesileceğini söyledi.

SpaceX artık uzaya ve gezegenimizin yörüngesine roket fırlatma konusunda bir uzman olarak görülebilecek seviyeye geldi. Şirket, Falcon Heavy'inin de içerisinde bulunduğu tüm roketlerinin misyonu esnasında canlı yayınlar yaparak sevenlerine ve takipçilerine de bu uzmanlığını gösteriyordu. Ancak bugün gerçekleşen fırlatmada bir aksaklık oldu. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) gelen kısıtlamalar nedeniyle Falcon 9'un yörüngeye çıkmasıyla birlikte canlı yayınını keseceği bildirildi.

Haberi duyan izleyiciler hemen duruma tepki gösterdi. Çünkü daha önce SpaceX, canlı yayınları kesmişti ancak bunu ulusal güvenliği bahane göstererek yapmıştı. Ayrıca, kendini Dünya'nın iklim ve okyanuslarını incelemeye adamış bir ajans, ticari iletişim uydularının fırlatma görevine neden dahil olsun ki?

İzleyicilerin haberinin olmadığı şey, NOAA'nın SpaceX'ten canlı yayın kameralarına lisans almalarını istediği gerçeğiydi. "Peki neden böyle bir istek geldi?" sorusunun cevabı ise 26 yıl önce çıkan bir yasada bulunuyor. Buna göre, NOAA Dünya'nın uzaydan alınan görüntülerini düzenlemekle görevli kurum olarak belirlenmişti. SpaceX de yasalara uyarak misyonun başlamasından 4 gün önce kameraları için bir lisans başvurusu yaptı. Ancak NOAA, kameraların kullanımını zamanında onaylamadı ve bu onay işleminin 120 güne kadar sürebileceği bildirildi. Bu sebepten dolayı, Falcon 9 yörüngeye çıktığında kameralar kararmak zorunda kaldı.

Peki NOAA, artık sıradan bir hale gelen misyonlar için neden SpaceX'in kapısını daha yeni çalıyor? Zira birçok roket şirketi, yörüngeye fırlatma gerçekleştirdiği sıralarda şovlarını canlı yayınlıyordu. NOAA'nın SpaceX'i seçme görevi ise SpacePolicyOnline.com'da yer alan bir habere göre şu sebepten dolayı gerçekleştirdi. Dünya üzerinde binlerce kişinin izlediği ve bir Tesla Roadster ile Starman'in içerisinde bulunduğu canlı yayın oldukça dikkat çekmişti. Bu durum sanırım NOAA'nın artık bir dinozor olan görevini hatırlamasına sebep oldu. Ya da komplo teorileri üretenler için, acaba Amerika bir şeyden mi korkuyor?