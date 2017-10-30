SpaceX Falcon 9 Roketini Fırlatıyor (CANLI YAYIN)

SpaceX, Florida'da düzenleyeceği lansmanla bir Falcon 9 roketi fırlatacak. Roketin görevi Koreasat-5A uydusunu uzaya çıkarmak olacak.

Fırlatma, uzay kumsalı olarak da bilinen Kennedy Uzay Merkezi'ne bağlı Cape Canaveral'dan yapılacak. Complex 39-A'dan yapılacak olan fırlatma teknik bir sorun (hava şartları gibi) yaşanırsa yarına ertelenecek. Bu arada yazıyı kaleme aldığımız şu sıralarda hava fırlatma için elverişli durumda bulunuyor. Fırlatma işleminden kısa bir süre sonra, Falcon 9'un ana roket aşaması ayrılacak ve Dünya'ya dönecek. Ayrılan parça, SpaceX'in Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemilerinden birine inmeye çalışacak. İki yıl önce parçaları sağlam bir şekilde indirme çalışmaları yapan şirket birçok sorun yaşamasına rağmen şimdiye kadar 18 başarılı iniş gerçekleştirdi.

KT SAT için bir güncelleme olacak görev canlı olarak da izlenilebilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan patlamayla kullanılmaz hale gelen SLC-40 rampası da yakın zamanda fırlatmaya hazır hale gelecek. Bu da SpaceX'in Falcon Heavy adlı ultra güçlü roketinin fırlatmaya bir adım daha hazır hale geldiği anlamını taşıyor. Yakın zamanda böyle bir görevi duyabiliriz, zira SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell bu yıl sonuna kadar fırlatmayı planladıklarını açıklamıştı. Siz ne düşünüyorsunuz, Musk teknoloji dünyasında farklı bir yerde durmuyor mu?

Fırlatmayı İzlemek İsteyenler İçin: