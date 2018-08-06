Falcon 9, Tek Seferde Yörüngeye 70'den Fazla Uydu Taşıyacak

SpaceX'in Falcon 9 roketi, yörüngeye 70'den fazla uyduyu yerleştirmeye hazırlanıyor. Bu görevle birlikte Falcon 9, ABD'nin yolladığı en fazla uydu taşıyan roket olmuş olacak.

Space X, uzay taşımacılığında emin adımlarla ilerliyor. Şirket, son olarak yörüngeye birçok farklı amaca hizmet edecek uyduları yerleştirmek için havalanacak.

Yolculukları koordine edecek olan Spaceflight Industries, uyduların yollanacağı göreve SSO-A: SmallSat Express adını verdi. SSO-A, ABD merkezli bir roketle tek seferde gerçekleştirilecek en yüklü görev olacak. Tek seferde 70’den fazla roket yollamak kulağa devasa gelse de, Hindistan, 2017 yılında tek seferde yörüngeye 104 uydu yollamayı başarmıştı.

SSO-A, yolculuğuyla birlikte yörüngeye içerisinde Georgia Teknoloji Enstitüsü, Honeywell Aerospace ve Nevada Sanat Müzesi’nin de bulunduğu 35 farklı eğitim, ticaret ve hükümet kuruluşuna ait uydular gönderilecek. Bunlar arasında en ilgi çeken –ve neden dedirten- Nevada Sanat Müzesi. Müze SSO-A ile sanatçı Trevor Paglen’in tasarladığı bir yansıtıcı şişme heykel taşıyacak küçük bir CubeSat gönderiyor.

Büyük yüklü Uber roketin fırlatılma tarihi daha kesinleşmiş olmasa da, bu yıl içerisinde California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden yörüngeye çıkması planlanıyor. SpaceX, bunun dışında yarın sabah Merah Putih görevi kapsamında bir Falcon 9 Block 5 roketini uzaya gönderecek. Fırlatmanın sabah 8:00 saatlerinde başlaması bekleniyor.