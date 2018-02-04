SpaceX, Falcon Heavy’nin Tüm Roketlerini Yere İndirecek!

SpaceX, tarihinin en büyük misyonu ile karşı karşıya. Salı günü Mars yolculuklarının kapısını açacak Falcon Heavy’i uzaya fırlatacak şirket, kullanılan 3 roketi de hasarsız bir şekilde yere indirmeye çalışacak.

SpaceX, uzun bir süreden beri roketlerini uzaya gönderip başarılı bir şekilde yere indirmeyi başarıyor. Bu süreç Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilen roketler için fazlasıyla yeterli olsa da Mars’a yolculuk yapmak istiyorsak Falcon 9’dan daha güçlü bir rokete ihtiyacımız var. Şirket bunun için 1 ana roket, 2 de yardımcı roket olmak üzere 3 roketli bir uzay roketi üzerinde çalışıyor. Falcon Heavy ismiyle anılan bu yeni SpaceX roketi, çok yakında Mars’a bir Tesla aracı gönderecek. SpaceX’in yeni büyük misyonunda sona geldik. Şirket 6 Şubat’ta ilk kez bir Falcon Heavy’i uzaya gönderecek.

Elon Musk’ın açıklamasına göre, uzaya fırlatılacak 3 Falcon roketi de, yere dikey iniş yapmaya çalışacak. Eğer bu inişler başarıyla tamamlanırsa, SpaceX tarihte 3 roketi aynı anda yere indirmeyi başaran ilk şirket olarak tarihe girecek. SpaceX, bu zamana kadar Dünya’nın yörüngesinin pek dışına çıkmak zorunda kalmadı. Dünya’mızın yörüngesine çıkmayı başaran Falcon 9 için basit bir manevra olmaya başlayan uzaydan yere iniş süreci, Falcon Heavy gibi 3 roketin olduğu bir sistemde nasıl olacak bilinmiyor. Roketler ayrılıp birbirinden farklı platformlara mı indirilecek, yoksa bir bütün halinde mi indirilecek bilinmiyor, ancak tahminlerime göre birlikte indirmek çok fazla riskli olacağı için roketler birbirinden ayrılarak indirilecektir. Bu da %100 başarı ihtimalini önemli ölçüde düşürüyor.

Musk, 3 roketi de başarıyla indirirse, hem prestij olarak hem de maddi olarak çok sağlam kar elde ediyor. Her şeyin kusursuz ilerlediğini öngörürsek, önümüzdeki dönemde bir kez daha fırlatılabilecekler. Sanırım bunun nasıl gerçekleşeceğini görmek için 6 Şubat’ı beklememiz gerekiyor. Peki, sizce Musk ilk Falcon Heavy denemesinde 3 roketi birden yere indirmeyi başaracak mı? Yorumlarınızı bekliyorum.