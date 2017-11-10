NASA Ticari Firmalarla Çalışarak Milyarlarca Dolar Kazandı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal göndermek için ticari firmaları kullanması, kurumun milyarlarca dolar tasarruf sağlamasına neden olmuş.

NASA Kennedy Space Center’daki bir çalışanın yaptığı araştırmaya göre, NASA’nın özel firmalarla iş birliğine giderek Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikmal sağlama kararı, kurumun milyarlarca dolar tasarruf etmesini sağladı. Yapılan araştırmada NASA’nın yıllara göre çeşitli ticari uzay aracı yatırımları rakamlarla ele alınarak, harcamaların birebir kıyaslaması ortaya çıkarılıyor.

NASA 2016 yılında, malzemeleri yörüngede gezinmekte olan laboratuara gönderme yöntemini değiştirmeye karar vermişti. Devlet tarafından işletilen ‘Space Shuttle’ gibi roketleri kullanmak yerine bu işi ticari firmalara devreden NASA, bu roketlerin geliştirilmesine vaktiyle yardımcı olmuştu. Ve şimdi ise SpaceX ve Orbital ATK adlı iki özel uzay ajansı ile ISS’e düzenli olarak malzeme gönderilmesi için anlaşmalar imzaladı. ‘Ticari Taşımacılık Programı’nın bir parçası olarak her bir firma kendi roket ve kapsüllerini kullanıyor bu iş için. SpaceX malzemeleri Falcon 9 roketinin üzerinde bulunan Dragon kapsülü içerisinde taşırken, Orbital ATK ise firmaya ait ‘Antares (ya da Atlas V)’ roketinin üzerinde uçuş gerçekleştiren ‘Cygnus’ kapsülünü kullanıyor. Atlas V, ‘United Launch Alliance’ tarafından üretilmişti.

Proje uygulamaya geçtiğinde NASA’nın yöneticisi Mike Griffin, bunun ISS’e kargo gönderiminde daha tasarruflu bir yol olduğunu söylemişti. Bugün açıklanan çalışma, Griffin’in haklı olduğunu gösteriyor. Bu ortaklıklar müthiş bir iş birliğine dönüştü. Söz konusu programların NASA’ya maliyeti, hükümetin işlettiği araçlara oranla milyarlarca dolar daha az tutuyor.