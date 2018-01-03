SpaceX, Gizli Zuma Görevini 5 Ocak’ta Başlatıyor!

ABD Hükümeti'nin Elon Musk'ın firması olan SpaceX'e sipariş verdiği Zuma adlı gizemli uzay roketi, önümüzdeki Cuma gecesi uzaya gönderiliyor. Zuma'nın uzaydaki görevinin ne olduğu ise tamamen bir sır.

Komplo teorilerinin merkezi durumunda olan ABD, bu hafta uzaya göndereceği yeni uzay aracı ile de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Sebebine gelecek olursak, gönderecekleri uzay aracının ne amaçla fırlatıldığı konusunda kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Öyle ki kulislerde gizemli uzay aracının adı bilinmeyen bir hükümet kurumuna mesaj gönderme ve fotoğraf sağlama amacı ile kullanılacağı bile konuşuluyor. Fakat buna rağmen ne ABD hükümeti ne de SpaceX şirketi bu konuda sessizliğini bir türlü bozmuyor.

SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile beraber Florida'da yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek Zuma uzay aracının, ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayının ortalarında uzaya gönderilmesi planlanmış daha sonra fırlatılış tarihi ertelenmişti.

Ayrıca daha önce de ABD Hükümeti için uzaya araç gönderen Elon Musk, ilk defa böylesine gizli bir görevi yürütüyor olacak.