SpaceX: Herhangi bir Yere Yolculuk En Fazla 1 Saat Sürecek!

Yapay zekanın dünyayı kuşatan, yakın bir tehlike olduğundan dem vuran Elon Musk, roketlerini dünya çapında yolcu taşımacılığında kullanmayı tasarlıyor. Bu yöndeki planını IAC'de yaptığı sunumla anlatan Musk, yolculukların yarım saat ila bir saat gibi kısa sürelerde tamamlanmasının sağlanacağını belirtiyor.

Elon Musk, IAC’de yaptığı sunumda, Dünya’yı gezegenler arası türlerden biri yapmaya dönük hırslı planlarını ve bu planlarının bir parçasını açıkladı. Musk, SpaceX’in roketlerini kullanarak, Dünya çapında kimi zaman bir, çoğu zaman yarım saat sürecek yolculuklar gerçekleştirmeyi tasarlıyor.

Plana göre yolcular, uçuş ekibinin görünürde hava ya da rüzgar direnciyle karşılaşılmayacağını düşündüğü yüksekliklerde uçurularak, potansiyel hız ve bununla paralel olarak yakıt kullanımı ciddi oranda arttırılabilir.

Sunum esnasında SpaceX’in uçuş zamanlarıyla ilgili olarak yapılan gösterimde, Hong Kong’dan Singapore’a 22 dakikada, Los Angeles’tan Toronto’ya 24 dakikada, Los Angeles’tan New York’a 25 dakikada ve New York’tan Paris’e yalnızca 30 dakikada uçulabileceği belirtildi.

SpaceX’in gösterdiği videoda, bir su kütlesinin ortasında bulunan fırlatma rampasındaki rokete binen yolcuların tasviri yapılıyordu. Daha sonra roket, Dünya atmosferinden çıkarken, hızlandırıcı parça Dünya’ya dönüyor ve yolcuların içinde bulundukları kapsül maksimum 27.000 km/h hızla hedefine doğru yolculuğa devam ediyor.

Hedefe ulaşan roket, Falcon 9 roketinde olduğu gibi, yolcuların aşağıya inmelerini sağlayan bir inme platformunu devreye sokuyor.

Musk, firmanın teknolojisini ne zaman kullanıma sunacağı ile ilgili kesin bir tarih vermedi. Bununla birlikte bu teknoloji, SpaceX’in 6-9 ay içerisinde yapımına başlayacağı yeni BFR’la oldukça benzerlik taşıyor. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde Musk, bu yolculuk esnasında tek kişilik seyahat masrafının, mevcut tam ekonomi sınıfı ücretleri civarında olacağını da belirtti.