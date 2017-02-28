SpaceX'in Ay'a Göndereceği Turistler, Ne Kadar Ücret Ödedi?

SpaceX ile Ay'ın çevresinde yapılacak bir gezi için ödeme yapan iki kişi, bu sıradışı geziye ne kadar ücret ödediler?

SpaceX ve Tesla Motors CEO'su Elon Musk, dün yaptığı duyuruda SpaceX'in önderliğinde iki kişinin, Ay’a iniş yapılmadan çevresinde dolaşılacağı bir gezi yapacağını, hatta bu iki kişinin çoktan ödemelerini bile yaptığını açıklamıştı.

Musk, açıklamasında bu sürpriz iki turistin kim olduğuna dair bir bilgi vermedi ve bu kişilerin SpaceX'e ne kadar ödeme yaptıklarını bilemiyoruz. Peki bu ücret, tahmini olarak hesaplanabilir mi?

Aslında bir insanın uzaya çıkmasındaki maliyeti hesaplamak pek kolay değil. Bunun nedeni, bir insanı Dünya atmosferinin dışına çıkarmak için pek çok farklı süreç oluşu. Aslında ortada ücretleri belli bazı şeyler mevcut; uzay aracı, roket ve yakıt gibi. Bir de belli olmayan, tahmin edilemeyenleri var; astronotların eğitimi ve hazırlığı için harcanacak para, fırlatma üssünün gerekli şekilde kurulup düzenlenmesi, yeryüzünden görev boyunca kontrolleri sağlayacak insanlara ödenecek paralar, acil durumda astronotları ve uzay turistlerini kurtatacak plan ve bu plan dahilinde görev yapacak kişilere ödenecek paralar vs. Üstelik tahmin edilemeyenler listesi sadece bunlarla sınırlı da kalmıyor. Fakat bildiğimiz bazı şeyleri kullanarak fiyatı yaklaşık şekilde tahmin etmek mümkün.

Elon Musk, bu görevin maliyetine yönelik bir açıklama yapmamış olsa da, görevin Uluslararası Uzay İstasyonuna mürettebat göndermek ile hemen hemen aynı olduğunu belirtmişti. Peki burada bahsedilen maliyet ne kadar? Şu anda NASA tarafından Soyuz kapsülünde gidip gelecek astronotların "bilet fiyatı" olarak Rus Uzay Ajansı Roscosmos'a ödenen fiyat 81 milyon dolar. NASA yetkililerinden Kathryn Hambleton'un açıkladığına göre bu bilet fiyatına şunlar dahil:

Uzay aracının kontrolü için gerekli eğitim

Fırlatma düzeneği ve fırlatma servisinin kontrolü

Uzay aracının uçuş, istasyona yerleştirilme ve ayrılmasının kontrolü

Hava, yaşam ve sarf malzemelerinin desteği

Yörüngede ya da iniş sırasında oluşabilecek acil durumlar için beklemede olacak acil ekip servisi

İnişten sonra sağlanacak tıbbi hizmetler

Uluslararası Uzay istasyonuna gönderilecek ya da oradan alınacak şeyler

NASA tarafından açıklanana göre Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılacak bir gezi için ödenmesi gereken ücret 58 milyon dolar (tabi bir astronot olarak değil, astronotlar kadar donanımlı bilgi sahibi olmayan bir turist için geçerli bu ücret).

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonunun yörünge yüksekliği yalnızca 400 kilometre iken bu durum Ay için yaklaşık 385.000 kilometre civarında. Yani Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşmak ile Ay'a gidip gelmek arasında epeyce bir mesafe var. Bu da fiyatın da değişmesi demek. Peki toparlayacak olursak SpaceX'in bu yolculuğu için turistler ne kadar ödemişler?

Elimizde kesin bir bilgi olmasa da, Space Adventures kafamızda bir ücret oluşturmamıza yardımcı olabilir. Roscosmos ile beraber çalışarak Uluslararası Uzay İstasyonuna turlar düzenleyen bir nevi seyahat acentası olan Space Adventures, gerekli harcamalar göz önüne aldındığında Ay'a gidecek bir yolcunun ödemesi gereken tutarın, Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek birinden iki kat daha fazla olması gerektiğini düşünmekte. Bugüne kadar uzaya yedi kişiyi turist olarak göndermiş olan Space Adventures, ayrıca 2020 yılında tıpkı SpaceX gibi Ay'a "seyahat turu" düzenlemeyi de amaçlıyor.

İşte bu firmaya göre Ay'a gitmek isteyen bir kişinin ödemesi gereken fiyat 175-180 milyon dolar civarında. Büyük ihtimalle SpaceX'in de Ay'a gidecek iki turistten aldığı ücret bu civarda bir şeydi diyebiliriz. Toparlayacak olursak; Ay'a gitmek için nereden baksanız 200 milyon dolara yakın bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.