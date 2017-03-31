SpaceX, Bir Roketi Uzaya İkinci Sefer Gönderdi!

SpaceX, uzun zamandır misyonu olan, roketleri kullan at değil de düzenli kullanım için ilk adımını attı. Tarihte ilk kez bir roket, iki sefer uzaya çıktı ve ikisinden de başarılı ayrıldı.

Dahi girişimci Elon Musk, dünya için yenilikler yapmaya devam ediyor. Gerek Tesla ile beraber elektrikli araçlarda olan ileri görüşü, gerekse de uzaya çıkmak için SpaceX ile yaptığı çalışmaları her zaman takdir etmişimdir. SpaceX’in ve dünyanın tarihinde dün bir ilk yaşandı. Bildiğiniz gibi Falcon 9 roketleri daha önce defalarca kez başarılı inişler gerçekleştirdi. Bu inişler sayesinde roket üretiminin en büyük parasının gittiği roketin güçlendirici kısmı kurtarılabildi. Roket, uzaya gönderildikten sonra, güçlendirici kısmı, bir kara parçasına ya da SpaceX’in devasa gemilerinden birine iniyordu.

Dün ise tarihte ilk kez daha önce fırlatılmış bir roket, yeniden fırlatıldı. Roket, iki sefer uzaya teslimat taşıyıp ikisinden de sorunsuz bir şekilde ayrıldığından, uzay yolculuğu konusunda tarihi bir adım atılmış oldu. 2002’de kurulan SpaceX firması, Elon Musk’ın sözleri ile tam 15 sene sonra istediğini başarmış oldu.

Falcon 9 roketinin görevi SES-10 isimli uyduyu dünyanın 22.000 mil üstünde yörüngeye yerleştirmekti. Bu uydu, Orta ve Güney Amerika’nın çoğuna internet ve televizyon sağlayacaktı. Bu olay uzay maliyetini ciddi oranda azaltıyor. Şu anda uzaya Falcon 9 roketi ile bir uydu göndermek istediğinizde 62 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak daha önce görevlerde kullanılmış bir Falcon 9 roketini yeniden kullandığınızda yaklaşık %30’luk tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Bu bütçe, şirketlere yaklaşık 18 milyon dolar kazandıracak.

Bir Falcon 9 roketinin yeniden uzaya gönderilmesi için birçok testten geçirilmesi gerekiyor. Gönderilen bu roketin, bakımlarının ve testlerinin yaklaşık 4 ay sürdüğü ancak SpaceX’in bu arayı kısaltmak için uğraştığı bildirildi. Gelecekte Mars’a koloni kurulduğunda, dünyadan fırlatılan roketler değil, yörüngede hali hazırda bekleyen roketlerin kullanılması bekleniyor. Bu devasa uzay araçlarını tasarlamak için dünyadan sürekli malzeme taşınacaktır. Burada devreye devir daim yapan roketler girecektir.

Burada kullanılan roket, Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılan sekizinci kargo ikmal görevi, CRS-8 için kullanılan araçtı. Roket iki seferde malzemelerini başarılı bir şekilde uzaya göndermiş ve kendisi dünyaya inmeyi başaran ilk roket oldu.