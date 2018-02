SpaceX'in Asla Uzaya Gitmeyecek Gemileriyle Tanışın

Gezegenler arası ulaşım gibi fantastik projeleri olan SpaceX'in, uzay gemisi olmayan gemilerini daha önce hiç gördünüz mü? Şimdi bu gemilere yakından bakalım.

Mars'a ulaşım, uzaydan internet sağlama gibi çılgın projeleri olan SpaceX, aynı zamanda roketlerini indirebilecek platform gemileri de üretiyor. Peki bu gemileri daha önce inceleme fırsatınız oldu mu? Gelin beraber bir göz atalım.

Drone Gemisi Nedir?

Falcon 9 motor çekirdeğinin üstünde bulunduğu Drone gemisi "Of Course I Still Love You"

İlk olarak 2015 yılında iniş yapabilen roketler üretmeyi test eden SpaceX, 2016 yılında başarılı bir fırlatma ve iniş gerçekleştirdi. Atlantik Okyanusu üzerinde konumlandırılan drone gemisi "Of Course I Still Love You" üzerine iniş yapan Falcon 9, ilk testini tamamlamış oldu. Pahalı roketler için büyük önem taşıyan drone gemileri, ağır yüklere karşı dayanıklı olarak üretiliyor. Ayrıca drone gemileri, otonom bir şekilde çalışarak roketlerin düzgün iniş yapabilmesini sağlıyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde olan gemiler, GPS sayesinde roketin düşeceği konumu tespit ediyor ve en iyi inişi gerçekleştiriyor.

Of Course I Still Love You ve Read The Instructions isimli gemilere ek olarak, A Shortfall of Gravitas isimli drone gemisi de yapım aşamasında. Amerika'nın doğu tarafında konumlandırılacak olan gemi, gelecekteki Falcon Heavy fırlatmaları için büyük önem taşıyor.

Mr. Steven Gemisi

Bu gemi de, Dünya'ya geri dönecek olan küçük roket ekipmanlarını tespit ederek tekrar kullanılabilir hâlde iniş yapmasını sağlıyor. Çok daha az maliyetli olan gemi, basit de olsa büyük bir iş yapıyor. Başarılı fırlatmaların ardından roketleri tekrar kullanılabilir hâle getirerek, maliyetleri en aza indirmeyi hedefleyen SpaceX, bu şekilde zararı en aza indiriyor. Tabii her zaman başarılı olmak mümkün değil. Mr. Steven isimli gemi, geçtiğimiz günlerde bir parçayı 100 metre ile ıskaladı.

SpaceX'in bu gemileri, fırlattığı roketler kadar ilgi çekici olmasa da; roketler için büyük bir görev üstleniyorlar. Belki de bu gemiler olmasa, yeteri kadar bütçe sağlanamayacak ve yeni roketler hakkında çalışmalar aksayacak. Çılgın projeleriyle son birkaç yıla damga vuran Elon Musk'ın uzay gemisi olmayan gemilerini de görmüş olduk.