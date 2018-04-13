SpaceX Başkanı'ndan Şehirlerarası Roketle Uçuş Açıklaması!

Vancouver'da bir konuşma gerçekleştiren SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, gelecek 10 yıl içinde şehirlerarası roketle uçuşun mümkün olacağını, 9 saatlik uçak yolculuğunun roketler ile 30 dakikada tamamlanacağını açıkladı.

Gerçekleştirdiği projeler ile adından sıklıkla söz ettirmeyi başaran sivil uzay ve havacılık şirketi SpaceX, bu kez kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk’ın bir projesi ile değil, başkanının açıklamaları ile yeniden gündeme geldi. Vancouver'daki Ted Talk'ta konuşan SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, gelecek 10 yıl içinde seyahat alışkanlıklarımızın tamamen değişeceğini söyledi.

Uçak teknolojisinin 10 yıl içinde seyahat konusunda demode kalacağını işaret eden Shotwell, dünyanın herhangi bir noktasından bir başka noktaya roketler ile seyahat edileceğini, bu sayede de en uzak iki şehir arasındaki mesafenin 1 saat olacağını söyledi. Shotwell’in haklı çıkması durumunda 9 saat süren Londra-New York uçuşu yalnızca 30 dakika kadar sürecek.

SpaceX CEO’su Elon Musk, şehirler arası uçuş projelerinde hizmet vermesi planlanan BFR roketini geçtiğimiz aylarda bizzat kendisi duyurmuştu. Saatte 27 bin kilometrelik hıza ulaşabileceği belirtilen BFR roketine ait ilk testlerin 2018 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı düşünülüyor. BFR roketi, SpaceX’in Mars uzay aracının testlerinde de kullanılacak.