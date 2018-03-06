SpaceX’in Bir Sonraki Falcon Heavy Misyonu Belli Oldu

2018'de Elon Musk ve SpaceX için yoğun geçeceğe benziyor. SpaceX’in yeni Falcon Heavy görevi Haziran 2018’de gerçekleşecek.

SpaceX, 6 Şubat 2018’de NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon Heavy roketini uzaya fırlattı. İlk uçuşunda biraz reklam, biraz da test amacıyla uzaya gönderilen Tesla Roadster’la büyük yankı uyandıran roket, kargosunu uzaya doğru şekilde gönderip, fırlatılan 3 roketin 2’sini yere sağ salim indirmeyi başarmıştı. Bu başarının ardından gözler yeni Falcon Heavy uçuşuna çevrildi. Falcon Heavy’nin gelecek uçuşunda, Spaceflight Now’ın yaptığı açıklamaya göre iki düzineden fazla uydu ve uzay aracı yörüngeye oturtulacak.

Spaceflight, 2 Mart Cuma günü SpaceX’in bir sonraki Falcon Heavy görevinin Haziran ayında ABD Hava Kuvvetleri Uzay Test Programı-2 misyonuyla gönderileceğini duyurdu. Görev, tek seferde 25 farklı uyduyu uzaya göndermeyi hedefliyor. 6 Şubat’ta başarıyla gerçekleşen ilk testin ardından 4 ay sonra gerçekleşecek yeni görev, Falcon Heavy için çok daha önemli olacak. 25 roketi aynı anda normalinden çok daha maliyetsiz bir şekilde uzaya gönderebilen SpaceX, Falcon 9’un başarısını Falcon Heavy ile sürdürmek istiyor.

Spaceflight’ın açıklamasına göre Falcon Heavy ile uzaya gönderilecek uydulardan bazıları şunlar:

Meteoroloji, İyonosfer ve İklim-2 (COSMIC-2) programı için ABD-Tayvan Constellation Gözlem sistemi için altı küçük hava durumu uydusu,

Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarının Gösteri ve Bilim Deneyleri için uzay radyasyonunu inceleyecek uydu,

NASA’nın Green Propellant Infusion Misyonu kapsamında zehirli olmayan yakıtların uzay aracında testi yapılacak,

NASA’nın Derin Uzay Atomik Saatini, diğer askeri ve ticari yüklerle taşıyan Orbital Test Bed uydusu gibi 25 farklı uydu bulunacak.

SpaceX, 2018 yılında Haziran ayından 4-5 ay sonra 3. Falcon Heavy misyonunu gerçekleştirerek seneyi 3 fırlatmayla tamamlamayı hedefliyor.