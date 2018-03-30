SpaceX'in Iridium-5 Misonuna Dakikalar Kaldı!

SpaceX, daha önce Ekim ayında kullanılan Falcon 9 roketini fırlatacağı Iridium 5 misyonuna hazırlanıyor. Toplamda 5 uydu taşıyacak roketin 1 saat içerisinde fırlatılması bekleniyor.

Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla’da bu sıralar işler hiç iyi gitmiyor. Şirketin hisselerinde yaşanan düşüş daha durmayacak gibi dursa da, Musk’ın bir diğer şirketi SpaceX’te ise işler tam tıkırında gidiyor diyebiliriz. Bugün yaklaşık 30-45 dakika sonra başlayacak canlı yayınla daha önce kullanılmış bir roketi yeniden uzaya göndermesi beklenen SpaceX, daha önce olduğu gibi bu işten yeniden başarıyla ayrılmayı hedefliyor.

Iridium-5 isimli misyon kapsamında bir Falcon 9 roketi, eğer bir aksilik olmazsa California’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak. Eğer hava koşulları roketin fırlatılması için uygun olmazsa, misyonun yarına ertelenme ihtimali de bulunuyor.

Iridium-5 misyonu, NEXT küresel ticari uydu ağına dahil olması için alçak Dünya yörüngesine 5 uydu taşıyacak. Bu misyon kapsamında uyduları uzaya göndermekle görevli Falcon 9’un, geçtiğimiz Ekim ayında Iridium-3 misyonunda kullanılan roket olduğu açıklandı.

SpaceX, bu lansmanda çok önemli bir şey daha deneyecek. Roket fırlatıldığı sırada yüksek ısıyı tutup kargolara zarar gelmesini önleyen burun koruyucusu da, Dünya’ya dönüşü sırasında yakalanmaya çalışılacak. Eğer roketle beraber atmosferden çıkarken kargoyu koruyan burun da geri dönüştürülebilirse, SpaceX uzaya roket fırlatma konusunda çok daha büyük bir tasarruf sağlamış olacak.

Eğer hava şartlarından dolayı bir erteleme yaşanmazsa, lansman canlı yayını başladıktan 15 dakika sonra roketin fırlatılması amaçlanıyor. SpaceX’in burada alacağı bir başarı veya başarısızlık, Elon Musk’ın bir diğer şirketi Tesla’ya da olumlu veya olumsuz yansıyacağı için bu fırlatışın Musk için ayrıca bir önemi bulunuyor.