Dragon Kapsülü Kargosunu Teslim Edip Geri Döndü

SpaceX'in 29 Haziran'da Falcon 9 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladığı Dragon kapsülü, astronotlara paketlerini teslim edip geri döndü.

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara gıda ve bilimsel ekipman götürmesi için Haziran'ın son haftasında Dragon kapsülünü Falcon 9 roketiyle fırlatmıştı. Kapsül 29 Haziran'da başladığı yolculuğunu 3 günde tamamlayarak 2 Temmuz'da istasyona ulaştı ve teslimatını tamamladı. Görev bittikten sonra bir süre istasyonda kalan kapsül, dün (3 Ağustos) yola çıktı ve 5,5 saat içinde Pasifik Okyanusu'nda bir bölgeye düştü.

Bir tekne düşen kapsülün geri getirdiği teçhizatı almak için okyanusa açılacak ve büyük oranda deney örneklerinden oluşan paketler araştırma laboratuvarlarına taşınacak. Getirilen örneklerin çoğu, portatif dondurucularda saklanarak dünyaya taşındı. Bu örneklerin içeriği ve araştırma alanı henüz bilinmiyor ancak araştırma sonuçlarının paylaşılacağı söyleniyor.

SpaceX'in NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıma anlaşması var ve Dragn kapsülü de bu anlaşma dahilinde NASA için uzaya fırlatılıyor. Özellikle yeniden kullanılabilen roketler geliştirildikten sonra bunun gibi anlaşmalar SpaceX için son derece kârlı hale geldi ve NASA'nın kendi astronotlarını taşıyabilmek için de SpaceX ile devam eden anlaşması, şirketin en kazançlı projeleri diyebiliriz.