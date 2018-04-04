Dragon Kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ulaş

NASA için gıda, deney ürünleri ve bir takım diğer malzemeler taşıyan SpaceX kapsülü, iki günlük yolculuğunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Elon Musk'ın en başarılı şirketlerinin başında gelen SpaceX, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ilişkilerini ve ortaklığını geliştirmeye devam ediyor. Şirket tarafından üretilen Dragon kapsülü geçtiğimiz günlerde Cape Carnaval'dan fırlatılarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir takım malzemeler götürmek için havalandı. Kapsülün görevini başarıyla tamamladığı bildirildi. Dragon kapsülü iki yıl önce gerçekleştirdiği bir görevden sağ salim dönmüş ve yenileme çalışmalarından geçmişti. Musk'ın Dagon kapsülü bugün araca kelepçelerini takmasından bir ay kadar süre boyunca bağlı konumda kalacak ve Mayıs ayında yer yüzüne dönüş yapacak.

SpaceX'in kapsülünün malzeme taşıdığı istasyon şu anda ABD, Rusya ve Japonya'dan gelen astronotlara ev sahipliği yapıyor. SpaceX, Pazartesi günü Cape Carnaval'dan fırlattığı roketin parçalarını geri getirerek ve çeşitli revizyonlardan geçirerek tekrar kullanmak dolayısıyla da maliyetleri azaltmak istiyor. Şirket daha önce bir kez geri dönüştürülmüş bir kapsül ve yine bir kez geri dönüştürülmüş roket birleştirdi.

SpaceX halihazırda Elon Musk'ın uzun süredir hayallerini süsleyen Mars'a gidişin anahtarı konumunda bulunuyor. Şirket buna bağlı olarak sürekli gelişimini sürdürüyor ve NASA ile iş birliği yaparak meşruiyetini her defasında tekrar sağlıyor. Ayrıca, bağımsız bir uzay şirketi olarak da gelecek dönem turizmi için de reklamını yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz, Musk'ın en başarılı şirketi sizce hangisi?