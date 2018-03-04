SpaceX'in Falcon 9 Roketi 50. Kez Fırlatılacak!

SpceX'in tarihi büyük düşüşler ve bir o kadar büyük başarılarla dolu roketi Falcon 9 50. kez fırlatmaya hazırlanıyor. ABD'li dev şirket önümüzdeki hafta gerçekleştireceği fırlatmayla 50. kez Falcon 9'u göklere çıkarmayı denemiş olacak.

Elon Musk'ın en önemli şirketlerinden birisi olan SpaceX, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Salı günü Hispasat 30W-6 haberleşme uydusunu yörüngeye çıkartmaya çalışacak. Bu hafta başlarında açıklama yapan şirket, fırlatma için engel teşkil eden sorunların giderildiğini açıkladıktan sonra İspanya'nın haberleşme uydusunu uzaya göndermek için tamamen hazır hale geldi.

Hispasat görevinin kesinlikle önümüzdeki hafta içi yapılacağını varsayarsak, SpaceX, tarihi bir başarıya imza atarak 50. Falcon 9 fırlatmasını gerçekleştirmiş olacak. Geçtiğimiz yıl SpaceX, gerçekleştirdiği 18 başarılı denemeyle sağlam adımlar atmaya başladı. Bu sayı Atlas V 'in en verimli yıllarında ulaştığı başarılı deneme sayısının iki katı demekti. Şimdi ise SpaceX yetkilileri, bu yıl 20'den fazla Falcon 9 roketi başlatmayı umduklarını açıkladı.

SpaceX'in Falcon 9 başarısına değinmişken, 28 Ocak 1986'da Challenger kazası gerçekleşmemiş olsaydı uzay mekiği programına neler olabileceği üzerine spekülasyon yapmak için bir an durmak lazım. NASA bir yıl önce dokuz kez mekikle uçmuştu ve 1986'da bir uzay mekiği görevini başlatmıştı. Uzay ajansı 1985'teki başarılı fırlatma sayısını 1986'da iki katına çıkarmıştı. O tarihten bu yana uzay teknolojisinde hep bir adım ileri atıldı, ( NASA'nın Ay'a çıkmasını saymazsak ) özel şirketler artık uzay keşfedilecek bir yerden ziyade turistlerin taşınabileceği bir yer olarak görmeye başladı.