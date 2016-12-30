SpaceX'in Falcon 9 Roketi Patlama Olayından Sonra Tekrar Göreve Gidiyor

Patlayarak alev alan Falcon 9 roketinden sonra ertelenen yeni Falcon 9 uçuşu 7 ya da 9 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşecek.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Falcon 9 roketinin patlaması ve patlamayla birlikte Facebook uydusunun kullanılamaz hale gelmesi olayından sonra SpaceX uçuşlarına bir süre ara vermişti ve ardından Aralık ayında planladığı sıradaki uçuşu güvenlik tedbiri amacıyla Ocak ayına ertelemişti.

2017'ye sayılı günler kala Falcon 9'un patlama olayından sonra çıkacağı ilk görevin tarihi belli oldu. 10 adet mobil ağ uydusunu uzaya taşıyacak olan Falcon 9, ortaya çıkan bilgilere göre ilk görevine 7 Ocak ya da 9 Ocak tarihinde çıkacak.

Böylelikle uzun bir süre uzay maceralarına ara veren teknoloji dünyasının çılgın CEO'su Elon Musk'ın şirketi SpaceX tekrar uzay faaliyetlerini uygulamalı bir şekilde yürütmeye devam edecek. Ayrıca şirket yakın zamanda NASA başta olmak üzere birçok şirketle imzaladığı anlaşmalar sonucunda müşteri kaybetmeden aktif bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.