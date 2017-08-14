SpaceX'in Falcon 9'u Fırlatışını Canlı Olarak İzleyin!

SpaceX, NASA'nın Dragon isimli kargosunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için Falcon 9 isimli roketini fırlatacak.

2012 yılında resmi olarak NASA'nın kargolarını taşımaya başladığından bu yana her gün gelişen SpaceX, yalnızca birkaç yıl içinde uzay denilince akla ilk gelen markalardan biri haline geldi.

Şirket, başlarda klasik uzay roketleri kullanırken daha sonrasında kargoyu teslim edip tekrar Dünya'ya iniş yapacak roketler üretmeye başladı. Elon Musk, maliyetleri düşürmek için roketlerin tekrar tekrar kullanılabilir olmasını istiyordu.

Elon Musk'un şirketi, bugün yeni bir kargoyu Falcon 9 isimli roket ile Uluslararası Uzay İstasyonun'a taşıyacak. Her şey planlandığı gibi giderse Falcon 9, 10 dakika içinde kargoyu Uzay İstasyonu'na teslim edip Florida Cape Canaveral'daki piste geri inecek.

Bu uçuş SpaceX'in NASA için yaptığı 12. uçuş olacak. Ayrıca şirket, 14. kez Dünya'ya roketini başarılı bir şekilde geri indirmiş olacak.

SpaceX, 2017 yılının başından bu yana 11 uzay görevi başlattı ve bu, şirket için bir rekor. Elon Musk her zaman daha fazla ileri gitmeyi ve daha fazlasını yapabilmeyi istiyor.

Falcon 9'un TSİ 19:31'de gerçekleştireceği uçuşu aşağıdaki bağlantıdan canlı olarak takip edebilirsiniz.