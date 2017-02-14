SpaceX'in Gizli Yeraltı Tünelini Minecraft'ta Yaptılar!

SpaceX'in inşa ettiği söylenen gizli tünel, Minecraft oyuncuları tarafından tasarlandı.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bu aralar hedefini göklerden çok yerin aşağısına, diplere dikmiş durumda.

İşte bu bağlamda bazı çalışmalar yürüten Musk, SpaceX merkezinden Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na uzanan, gizli bir tünel üzerinde çalışıyor (en azından söylentiler bu yönde).

Olay tam olarak nedir, söz konusu gerçekten de gizli bir tünel midir, değil midir bilinmez. Fakat bir süre önce Musk, resmi Twitter hesabında bir tünelin başlangıcı gibi duran bir fotoğraf paylaşarak "Minecraft" yazmış. Bir grup Minecraft oyuncusu da Musk'ın bu tweet'ini bir meydan okuma olarak görmüş ve iki günlük bir çalışmanın ardından Minecraft'ta SpaceX laboratuvarından LA. Uluslararası Havalimanı'na gizli bir tünel tasarımı yapmışlar.