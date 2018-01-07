SpaceX'in Gizli Zuma Görevi Bugün Fırlatılacak

SpaceX ile ABD hükümeti tarafından ortak başlatılan ve oldukça gizli olan Zuma görevi birazdan başlayacak. Fırlatma canlı olarak izlenebilecek.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve oldukça gizli tutulan SpaceX ve ABD hükümeti ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan Zuma görevi sonunda saatler sonra başlayacak. SpaceX tarafından yapılan açıklamada, ne olduğu belli olmayan yükün ve roketin hazır olduğu doğrulandı ve hava şartlarının genel olarak elverişli olduğu söylendi. Fırlatma yaklaşık olarak 5 saat sonra başlayacak. Fırlatma daha önce 5 Ocak olarak duyurulmuştu ancak teknik sorunlar ve hava muhalefeti nedeniyle bugüne kadar ertelendi.

Ancak bugün fırlatma için her şey uygun görünüyor. Yapılan açıklamalara göre hava şartları %80 oranında uygun ve öyle de devam edecek gibi. Bu görev, SpaceX'in üçüncü ABD ordusunun da tartışmasız en gizli uçuşu olarak öne çıkıyor. Zuma yükü hakkında, ABD hükümeti için Northrop Grumman tarafından üretilen bir uydu olmasının dışında herhangi bir şey bilinmiyor.

2017 yılında 18 fırlatma lansmanıyla rekor kıran SpaceX, Zuma göreviyle 2018'in ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Fırlatma işlemi ve görevin tamamlanmasından sonra Falcon 9 roketi, Florida sahilindeki bir iniş bölgesine geri indirilmeye çalışılacak. (SpaceX, art arda başarılı 17 iniş gerçekleştirdi, bu yüzden bu konuda çok başarılılar). Bu gizli görevi izlemek istiyorsanız hemen aşağı bakabilirsiniz.