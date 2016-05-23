SpaceX'in Hyperloop Yarışmasında Hız Rekoru Kırıldı!

SpaceX'in düzenlediği Hyperloop Kapsül yarışmasında rekor kırıldı. Yarışmanın birincisi 324km hıza çıkabilen kapsülü yapan Münih Teknik Üniversitesi oldu

SpaceX genel merkezinde gerçekleşen yeni Hyperloop Kapsül Yarışması'nda hız rekoru kırıldı. Üniversite öğrencilerinden oluşan 25 takımın mücadele ettiği ve maalesef ülkemizden katılan bir takımın olmadığı yarışmada WARR, Swissloop ve Paradigm isimli kapsüller finale kaldı. 1250m uzunluğunda olan parkurda kozlarını paylaşan kapsüller, gelecek için önemli rol oynuyorlar.

Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan 80 KG ağırlığında ve 50 kW·h enerji ile çalışan ayrıca karbon fiberden üretilen WARR isimli kapsül, 324km/s hıza ulaşarak rekor kırdı ve yarışmanın birincisi oldu. Diğer finalistleri açık ara geride bırakan Münih Teknik Üniversitesi'nin bundan önce ürettiği kapsül sadece 93km/s hızına çıkabilmişti.

Northeastern Üniveristesi ve Newfoundland Memorial Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla yapılan, Paradigm isimli kapsül 101km/s hızına ulaşarak yarışmayı ikincilikle tamamlarken, Swissloop isimli Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü öğrencileri tarafından tasarlanan kapsül 40km/s hızına ulaşarak üçüncü oldu.

Yarışma sonunda katılımcıları tebrik eden Elon Musk, ilerleyen günlerde daha hızlı kapsüller geliştirileceğini söyledi. Elon Musk ayrıca sosyal medya hesaplarından birinci olan kapsülü paylaştı.

İlerde yapılacak bu tarz yarışmalarda ülkemizin başarılarını görmeyi umut ediyoruz.