SpaceX, hem kendi hem de dünya tarihinde bir ilki başararak bir roketi iki kez uzaya yolladı. Yollanan roketin ikinci inişinde de başarılı bir sonuç sağlandı.

SpaceX’in geçtiğimiz hafta, daha önce uzaya fırlattığı bir roketi yeniden uzaya fırlattığı ile ilgili bir haber yapmıştık. Tarihte ilk kez olan bu durum, bundan sonra da SpaceX tarafından sıklıkla kullanılacak. Bugün SpaceX’in resmi Instagram hesabından paylaşılan videoda, daha önce uzaya çıkan roketin ikinci başarılı inişinin canlı görüntüleri yer aldı. İlk kez bir araç iki kez uzaya çıktı ve iki seferinde de sağlam iniş yapmayı başardı. SpaceX’in bu başarısı, uzay çağında çok önemli bir kilometre taşı olarak gösteriliyor.

Bildiğiniz gibi Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, NASA gibi kurumlarla iş birliği halinde olmakla birlikte gelecekte Mars’a koloni kurup uzay turizmini başlatmayı hedefliyor. Açıkçası, Elon Musk’ın vaadettiği şeyi yaptığını görmek beni çok mutlu ediyor. Çağımızın yeni süper girişimcisi Elon Musk, bir diğer şirketi Tesla olarak da son derece başarılı adımlarla ilerliyor. Şirket son olarak dünyanın ilk araba üreticisi, Amerika’nın ise en büyük ikinci araba firması olan Ford’un piyasa değerini geçti.

Geçtiğimiz hafta fırlatılan ve inişi sırasında canlı yayının kesildiği Falcon 9 roketinin bugün yayınlanan video görüntüleri, sistemin çok başarılı bir şekilde oturduğunu gözler önüne seriyor. Son derece yumuşak bir iniş yapan Falcon 9, SpaceX’in devasa Drone gemilerinden birisine iniş yaptı. SpaceX’i ve Elon Musk’ı dünyaya sağladığı katkılardan dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz.