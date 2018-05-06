SpaceX'in Kargo Kapsülü Dragon, Dünyaya Başarıyla İndi

İçinde birçok deney organizması ve materyali barındıran Dragon kapsülü, planlandığı üzere okyanusa yaptığı inişini başarıyla gerekleştirdi.

SpaceX’in insansız ‘Dragon’ (Ejderha) kargo kapsülü, cumartesi günü pasifik okyanusuna başarılı bir şekilde iniş yaptı. Aslında bir nevi çakılma olarak gerçekleştirilen bu inişten hasar almadan dünyamıza ulaşan gemi, içerisinde bulunan yüklerle birçok sorunun cevabını taşıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrıldıktan birkaç saat sonra dünyamıza ulaşan Dragon kargo kapsülü, 1.800 kilo yüküyle beraber hiç bir sorun yaşamadan Avusturalya’nın 411 kilometre güneyinde bulunan okyanus bölgesinde hasar almadan iniş yapabildi.

Başarılı inişin bu denli değerli olmasının sebebine gelirsek; Dragon 1.800 kiloluk yükünün ardında insanoğlunun merak ettiği birçok soruyu cevaplıyor. ‘Dünyamızdaki organizmaların uzay ile etkileşimi ne gibi sonuçlar doğurur?’ gibi soruların cevaplanacağı kapsülün içinde, en medyatik olanı ise yer çekimsiz ortama gönderilen farelerin kemik yapısında herhangi bir değişiklik olup olmadığını inceleyen deney diyebiliriz.

Florida’dan fırlatılan kargo gemisi, 4 Nisan tarihinde 2650 kg’lık yiyecek, tedavi gereçleri, denek organizmalar ve kanser araştırmalarına yönelik malzemelerden oluşan yükünü başarı ile ISS’e ulaştırmıştı. Şimdi sırada bu deney ve araştırmaların sonuçlarının SpaceX'e, dolayısıyla insanlığa ne gibi faydalar sağlayacağını bekleyip görmek var.