SpaceX'in Merlin Roket Motoru Testler Sırasında Patladı

SpaceX'in Teksasta gerçekleştirdiği Falcon 9 testinde rokette kullanılan motorlarından birisi patladı. Bu roket motorları Merlin adıyla biliniyor.

Pazar günü meydana gelen patlamaya sebebiyet veren arızayla ilgili soruşturma başlatılırken patlamada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. SpaceX, patlama sebebiyle araştırmalara devam ederken McGregor tesisindeki tüm testleri askıya aldığını duyurdu. Elbette bunun yaralanma risklerine karşı alınmış bir tedbir olmadığı düşünülüyor.

Bununla birlikte, kamuoyuna soruşturma bulgularını sunmadan önce onarımlar tamamlanarak testlere tekrar başlanabileceği düşünülüyor. SpaceX'in, testlerin sonuçlarına göre değerlendirmeler yaparak gelişmeleri kamuya açık olarak paylaşacağı belirtiliyor.

SpaceX, bugüne kadar çok iyi bir yıl geçirdi; toplam 16 başarılı Falcon 9 lansmanı yapıldı. Bu iyi yılın geçmesinden önce ise (geçtiğimiz Eylül ayında) Falcon 9 roketlerinden birisi gemiye indirilirken infilak etmişti.