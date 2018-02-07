Elon Musk’ın Tesla Roadster modelli otomobilini temsili yük olarak uzaya gönderdiği SpaceX’in Falcon Heavy roketi, kalkış anında YouTube’dan canlı olarak yayınlandı. Tüm zamanların en çok izlenen ikinci canlı yayını olan deney, sosyal medyada günün konusu oldu.

İnternet tarihinin en kitlesel buluşlarından birisi olan YouTube, tüm dünyayı ilgilendiren tarihi olayların yayınlandığı dev bir platform haline geldi. Son zamanlarda içerik üreticilerinin platformun yapıcılığını bozması nedeniyle tartışmalara neden olan YouTube, ne kadar önemli bir mecra olduğunu bir kere daha kanıtladı.

Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen kalkışı, güvenli bir mesafeden binlerce insan izliyordu. Ancak herkes bu yere gidecek ve tarihe tanıklık edecek kadar şanslı değildi. Tarihe tanıklık etmek derken bir düzeltme yapalım: Asıl mesele uzaya bir otomobilin gönderilmesi değildi. Önemli olan, tüm zamanların en güçlü roketinin başarılı bir şekilde test edilmesiydi. Bu sayede derin uzay yolculukları yapacak insanoğlunun ilk başarısı tarihe geçmiş oldu.

YouTube’da SpaceX’in canlı yayınını 2.3 milyon kişi aynı anda izledi:

Yukarıdaki video, bu yayının tamamına ait bir kayıt. SpaceX, beklenenden daha kısa bir sürede yayını kapatsa da denemenin başarılı olması nedeniyle bunu pek sorgulamadık.

Peki YouTube’da daha önce yayınlanan ve 8 milyon insanın aynı anda izlediği canlı yayın hangisiydi?

2012 yılında Redbull sponsorluğunda gerçekleştirilen uzay atlayışı, tarihin en çok izlenen YouTube canlı yayını olmuştu. Nedendir bilinmez, daha büyük öneme sahip olan SpaceX canlı yayını çok daha az izlendi.

Biz bunları konuşurken Tesla Roadster, derin uzaydaki yolcuğuna devam ediyor ve Mars’a yakın, Dünya’ya uzak bir Güneş yörüngesine oturmak için gün sayıyor.