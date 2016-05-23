Tarihi Başarı: SpaceX'in İnternet Uydularından Sinyal Alındı

SpaceX’in Dünya çevresini binlerce uyduyla donatacağı Starlink projesinde ilk adım başarıyla atıldı. Test amaçlı gönderilen mini uydular, istenilen yörüngeye yerleştirildi. Elon Musk, uyduların son durumu hakkında takipçilerini Twitter üzerinden bilgilendirdi.

SpaceX’in uzun yıllardır üzerinde çalışma yürüttüğü projelerden birisi olan Starlink, gezegenimizin etrafını saracak 4425 adet uydudan oluşuyor. Birbirlerini lazer yoluyla koordine olacak uydular, yakın yörüngede olduklarından çok daha hızlı internet bağlantısı kurmamızı mümkün kılacaklar. Aynı zamanda maliyet açısından daha karlı olan bu uydular, yeryüzünde hala internetle tanışmamış topraklara internet götürecekler.

Elon Musk’ın Starlink uyduları hakkında son yıllarda yaptığı açıklamalardan hareketle, SpaceX’in buradan elde edilecek geliri Mars yolculuklarını finanse etmek için kullanacağını biliyoruz. Bu nedenle 22 Şubat Perşembe günü TSİ 17.17’de uzaya fırlatılan uyduların ne kadar önemli olduğunu daha net kavrıyoruz.

Elon Musk, fırlatmanın ardından takipçilerini şöyle bilgilendirdi:

“İlk iki demo Starlink uydusu Tintin A ve B, yörüngeye yerleştiler ve Dünya’daki istasyonlarla iletişim kurmaya başladılar”

Dün gerçekleştirilen fırlatma aslında birincil yük olarak İspanyol uydusu PAZ’ı taşıyordu. Güçlü Falcon 9 roketlerinin yük taşıma kapasitesindeki boş alana iki Starlink uydusu da sığdırılınca görev, SpaceX açısından sadece maddi gelir olmaktan çıktı. Tintin A ve Tintin B uydularının küresel geniş bantlı internet hizmetini kanıtlamaları için geçmeleri gereken pek çok test var.

Projenin tüm ayrıntılarına ve Starlink’in Mars yolculuklarını nasıl finanse edeceğine ilişkin bilgilere ulaşmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

2020 yılına kadar pek çok bölgede aktif olarak hayata geçmesi planlanan dünyanın ilk takımyıldız uydu sistemi başarılı olursa, bugünün internet standartları tarihe gömülecek.

SpaceX, uzay seferlerinde maaliyeti düşürmek adına roketlerini geri dönüştürülebilir olarak kullanıyor. Hatta dün fırlatılan Starlink uydularının koruyucu katmanı bile tekrar kullanılmak üzere, Pasifik Okyanusu'ndaki bir gemi tarafından yakalanmaya çalışıldı. Bu kapakların değeri ise tam 6 milyon dolar.

Görevinde başarısız olan ve yakalama sistemini kullanamayan gemi, kapağın düşüş bölgesini birkaç yüz metreyle ıskaladı.