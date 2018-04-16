  • SpaceX, Big Falcon İçin Belediye İznini Kaptı

SpaceX, Los Angeles'ta Big Falcon İnşası İçin Belediyeden İzni Kaptı

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Dört milyonluk bir şehir olan Los Angeles'ta, Özgürlük Anıtı'ndan daha büyük bir uzay gemisi inşa edip, Mars'ı kolonileştirebileceğinizi hayal etmek zor.

Pazartesi günü yapılan bir konuşmada, Belediye Başkanı Eric Garcetti, Elon Musk tarafından kurulan roket şirket SpaceX'in bu büyük projeyi gerçekleştirebileceğini söyledi. Canlı yayın sırasında Garcetti, "Bu yıl bize bir şey öğrettiyse, bu da büyük düşünmektir. Ulaşılamayacak bir şeyin peşinden gitmektir. Artık yıldızlara bakma ve hayallerimizi gerçekleştirme cesaretine sahibiz." dedi.  “Bugün, SpaceX'in Los Angeles Limanı'nda Big Falcon Roketi'nin üretimine resmen başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, insanlığı daha önce hiç olmadığı kadar evrenin içine dahil etme vaadi veren tek araç.” ifadelerini kullandı.

Big Falcon, 100 kişiyi ve 150 tonluk ağırlığı taşımak üzere tasarlanmış iki parçalı bir fırlatma aracı. Musk tarafından paylaşılan tasarımlara göre, alt kısımdaki 19 katlı yükseltici, 16 katlı bir uzay gemisini yörüngesine yerleştirmeye yardımcı olacak.
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Araç, sıvı metanı yakacak biçimde tasarlandı. Çünkü, sıvı metan Mars dahil, Güneş Sisteminde birçok gezegende üretilebilir. Dahası tekrar kullanılabilir. Eğer Musk, Big Falcon projesini gerçekleştirmeyi başarabilirse dünyadaki en düşük maliyetli roket olabilir.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/spacex-mars-rocket-facility-approved-la-mayor-2018-4?utm_source=feedly&amp;utm_medium=referral
Etiketler: spacex, uzay gemisi, Los Angeles belediyesi
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