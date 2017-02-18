SpaceX, Mars Görevini Erteliyor

SpaceX, büyük ses getirmesi beklenen Mars görevini geçerli bir sebepten ötürü erteleme kararı aldı.

Özellikle geçtiğimiz sene yaptığı çalışmalar ile epey ses getiren SpaceX, başarılı işlerinin de verdiği gaz ile bahar aylarında Mars'a robotik bir görev düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu görev için firmanın hedeflediği tarih ise 2018 idi.

Ancak Elon Musk'ın şirketi bu tarihten yavaş yavaş vazgeçiyor.

'Kızıl Ejder Görevi' olarak tanımlanan bu görev konusunda bazı yeni adımlar atan SpaceX, göreve start vermek için iki sene daha bekleme kararı almış. Bu kararın alınmasındaki amacı SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ise şöyle açıklıyor:

"Mars görevi konusunda 2018 yılı üzerinde yoğunlaşmıştık fakat daha fazla kaynak araştırması ve hem 'Falcon Heavy' hem de mürettebat programımıza odaklanmamız sebebi ile bu görev için 2020 tarihini daha uygun görmeye başladık."

Shotwell'in sözünü ettiği Falcon Heavy programı dahilindeki Falcon Heavy roketi, Mars görevinde kullanılacak robotu Kızıl Gezegene ulaştıracak roket. Aynı zamanda Falcon Heavy'nin SpaceX bünyesindeki roketler arasında Güneş Sistemi sınırlarındaki uçuşlar için tasarlanmış en büyük ve en güçlü roket olduğunu da belirtelim.

Musk, Mars'a İnsan da Gönderme Amacında

SpaceX, şu an geçerli olan planlaması doğrultusunda 2020 yılında Mars'a robotik bir araştırma ekibi gönderecek. Fakat şirketin genç kurucusu ve CEO'su Elon Musk için bu yeterli değil. Musk, 'Kızıl Ejder' görevinin de elde edeceği başarılara göre bir de insanlı bir Mars görevi gerçekleştirmek istiyor.

Bu konuda şu an için şirketin gündeminde olan tarih ise 2024. 'Kızıl Ejder' görevinin en önemli parçası Falcon Heavy roketi, Shotwell'in söylediğine göre ilk görevini yaz aylarında gerçekleştirecek.