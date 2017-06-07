SpaceX, Ordu İçin Gizli Bir Uzay Aracı Fırlatacak

Elon Musk'ın özel uzay uçuşları gerçekleştireceği firması bu yaz ilk uçuşunu Amerikan ordusu için yapacak.

SpaceX, ordunun gizli insansız X-37B uçağını bu Ağustos'ta yörüngeye fırlatmak için olan ihaleyi kazandı. Bu SpaceX'in hava kuvvetleri için gerçekleştireceği ilk uçuş olurken, X-37B'nin de yörüngeye 5. çıkışı olacak.

X-37B'nin uzayda ne yapacağı tamamen gizli tutuluyor. Fakat uzayda oldukça fazla süre geçireceği bilinen bir durum. Mayıs ayında sona eren daha önceki görev bir uzay aracı için rekor kırarak 718 gün sürmüştü.

Açıklanan bilgilere göre Amerikan hava kuvvetlerinin 2 adet X-37B uçağı var ve bu uçaklar Boeing tarafından üretildi. Fakat şimdilik hangi uçağın bu görevi gerçekleştireceği bilinmiyor.

Bu X-37B uçaklarının 9 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığında olduğunu belirtelim.

X-37B görevlerinin detaylarını bilmesek de Amerikan hava kuvvetleri programla ilgili bazı genel bilgiler yayınladı.

Hava kuvvetleri, "X-37B uçuşlarının ana görevleri, Amerika'nın gelecek uçuşları için uzay gemisi teknolojilerini yeniden kullanılabilir hale getirmek ve uzayda deneyler gerçekleştirip bunları dünyada incelemektir." dedi.

Aslında SpaceX hükümete Boeing ve Lockheed Martin ile rekabet etme fırsatı verilmediği için dava açmıştı. Bu sebeple 2015 yılında hükümet ile anlaşma yoluna giderek bazı ihaleleri de kazanmışlardı.

Örneğin SpaceX, Mayıs ayında hükümet için ilk uydusunu yörüngeye göndermişti. Bu uydu Amerika'nın gözlemleme ve casusluk yaptığı uydulardan biri olmuştu.

Diğer özel uzay firmaları gibi, SpaceX'de hükümet ile olan anlaşmaları iyi bir gelir kaynağı olarak görüyor. Ayrıca bu anlaşmalar firmaların daha da ünlenmesini sağlıyor.