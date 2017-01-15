SpaceX, Patlama Skandalından Sonra Falcon 9 Roketini İlk Kez Uçurdu

Geçtiğimiz yıl yaşanan Falcon 9 roketinin patlaması skandalından sonra SpaceX, sorunu gidererek tekrar Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Havacılık ve Uzay konusunda dünyanın en tecrübeli şirketlerinden biri olan SpaceX, Falcon 9 roketiyle ilgili yaptığı testlerde roketle adeta oyuncak gibi oynamış hatta roketi tam olarak dik bir şekilde dünyaya indirmeyi başarmıştı ancak ne hikmetse Falcon 9, ilk resmi uçuşunda Facebook'un internet dağıtan uydusunu uzaya çıkarmak için göreve giderken patlamıştı.

Bu patlama olayından 4 ay sonra SpaceX, tekrar yaşanan durumun tekrarlanmaması için önemleri aldı ve Falcon 9 roketini Pasifik Okyanusu'nun üzerinde kurulu olan üsten uzaya başarıyla gönderdi. Aynı zamanda Falcon 9'un tekrar uzaya çıkışı canlı yayınla internetten de takip edilebildi. (Bu arada yayını kaçıranlar aşağıdaki haberimizden tekrarını izleyebilir)

SpaceX'in çılgın CEO'su olarak yakından tanıdığımız Elon Musk ise Falcon 9'un görevinin olumlu bir şekilde tamamlandığını belirten bir açıklamayı da Twitter üzerinden paylaştı. Şimdilik her şeyin iyi göründüğü SpaceX, Falcon 9 ile birlikte her yıl yüzlerce uyduyu uzaya taşımayı planlıyor.