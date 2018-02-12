Özel bir şirket olmasına rağmen insanoğlunun uzay tarihine adını altın altın harflerle yazdıran SpaceX, günümüzün en çok çalışılmak ya da staj yapılmak istenen şirketlerinden birisi. Ancak buraya stajyer olarak girmek bile çok zor.

Elon Musk’ın uzay teknolojileri girişimi olan ve günümüzün en büyük özel uzay şirketi olan SpaceX, 6 Şubat 2018’te fırlattığı Falcon Heavy roketiyle tarihe geçti. Roketin uzaya gönderdiği temsili yükün içinde bulunan Tesla Roadster modelindeki otomobilin içinde, 6000 SpaceX çalışanının adının yazılı olduğu bir plaka vardı.

Eğer o aracı muhtemel bir yabacı yaşam keşfederse, eline geçen ilk bilgilerden birisi, roketi dizayn eden emektar SpaceX ekibinin listesi olacak. Aynı zamanda Isaac Asimov’un Vakıf isimli kitabı da aracın içine özel olarak yerleştirilmiş bir hafıza biriminde bulunuyor.

SpaceX stajyerleri haftada 80 saat mesai yapıyorlar ve şirketin roket dinamikleri geliştirmesine yardımcı oluyorlar. Son zamanlarda en çok çalışılmak istenen şirketlerden birisi olmasını sağlayan en büyük etmen ise çalışan seçimlerinde uygulanan titizlik.



SpaceX'in nihai amacı Mars'ı dünyalaştırmak.

Potansiyel olarak insanlığı Mars’a götürecek ekibin içinde bulunmak, herhangi bir işin size getiremeyeceği bir prestij sunuyor. Her yıl 700’den fazla stajyer bu soruları cevaplayabildikleri için işe başlayabiliyor.

Şirketin Hawthorne, Kaliforniya’daki merkezi, işe alım süreçlerinin de yönetildiği bir yer. Burada yapılacak olan resmi görüşmeden önce adaylarla telefonda konuşuluyor. O konuşma sırasında da adayların aşağıdaki soruları cevaplaması bekleniyor.

Kağıdınızı ve kaleminizi yanınıza alın ve beyin fırtınasına hazır olun:

1. "Kompozit nedir?"

2. "32 bitlik bir sistemde bir tamsayının boyutu nedir?"

3. "Diyelim ki değişkenini 2 olarak belirlediğiniz bir 'Var' değeri olsun. İlk satıra 'var++' yazdığınızda karşınıza ne çıkar? Bir sonraki satıra '++var' yazarsanız ne görürsünüz? 'Var' son değeri ne olur?"

4. "Null Pointer nedir?"

5. "Çok büyük, ağır ve çok çok hızlı hareket eden bir nesneyi nasıl güvenli bir şekilde yavaşlatırsın?"

6. "Bir elektrik kablosunu, yukarıdan düşen keskin ve sivri nesneden korumak için nasıl tasarlarsın?"

7. "Bir ucundan duvara sabitlenmiş ve yere paralel duran bir kiriş düşün. Kütlesi=m ve uzuluğulu=L şeklinde ifade edilsin. Bu kiriş bir kuvvet uygulayan yüke=w maruz kalırsa, L/4 uzunluğundaki momentum değeri kaç olur?"

8. "Titreyen bir yüzeye son derece hassas bir malzemeyi nasıl yerleştirirsin?"

9. " Rakamlardan oluşan bağlantılı bir listedeki bir döngüyü nasıl bulursun?'

10. "Diziler ve yığınlarla ilgili pek çok veri yapısı bulunuyor. Neden hepsini tek bir kişi yapamıyor?"

11. "Bir tarafından duvara bağlı kiriş düşün, diğer tarafı serbest olsun. Eğer bir kuvvet uygulanırsa bu kiriş neresinden kırılır ve kıran gücü belirlemek için neye ihtiyacın olur?"

12. "Bir bakır parçaya dokunan bir nikel parçasına yüksek akım uyguladığında ne olur?"

13. "Yalnızca 'pop' ve 'push' yöntemlerini kullanarak bir yığını nasıl tersine çevrirsin?"

14. "Sıvı yakıtlı itici roket motoru için gereken, hızlı bir yakıt doldurma sisteminde kullanılacak borunun tasarım sürecini açıkla. Akışkan basıncı hesaplamaları ve yapısal hususlar için eldeki en uygun denklemleri kullandığından emin ol."

15. "Uzaydaki herhangi bir şeyin sıcaklığını nasıl ayarlarsın? Ana sınırlayıcı faktör nedir?"

16. "SpaceX'e başvuran diğer mühendislerden farklı olmanı sağlayan şey nedir?"