SpaceX, ABD Uydusunu Düşürmesiyle İlgili Açıklama Ya

Elon Musk’ın kurduğu SpaceX firması, Falcon 9 roketiyle taşıdığı gizli bir hükümet uydusunu Dünya’ya düşürdü.

SpaceX tarafından başlatılan çok gizli bir hükümet misyonunun, pazar gecesi başarısızlığa uğradığı hakkında söylentileri buğün sizlerle paylaşmıştık. Wall Street Journal, NBC ve diğer yayın organlarının iddialarına göre, yeni nesil casus uydusu olduğu düşünülen Zuma okyanusa düştü. Düşme nedeninin Falcon 9 ile Zuma’yı ayırmaya çalışırken ki hatadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bununla birlikte SpaceX yaptığı açıklama ile başarısızlığın kendilerinden kaynaklanmadığını savundu. ‘’Şimdiye kadarki tüm verilerin tek bir taraftan incelenmesi kamuoyunu yanıltıyor. Falcon 9 pazar gecesinde herşeyi doğru yaptı. Aksi yönde oluşan düşünceleri değiştirmek için gerekli yerlere rapor vereceğiz.’’ Açıklama, şirketin başkanı ve operasyon sorumlusu olan Gwynne Shotwell tarafından yapıldı.

Henüz Zuma uydusunun ne amaçla fırlatıldığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Wall Street Journal’a göre, Zuma’nın tasarımı ve inşaası için harcanan milyarlarca dolar çöpe atıldı. Ayrıca standart bir Falcon 9 maliyeti ise yaklaşık 62 milyon dolar. Eğer SpaceX iddia ettiği gibi sıkıntı, ABD tarafından tasarlanan ve yükü rokete bağlayan parçadan kaynaklanıyorsa Wall Street Journal'ın da dediği gibi milyarlarca dolar çöpe atılmış olacak. Bu açıklama ile Zumanın düştüğü iddiaları da doğrulanmış oldu.