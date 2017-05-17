SpaceX, Ölen Kişilerin Küllerini Uzaya Taşıyacak!

Elysium Space ve SpaceX güçlerini birleştiriyor. İki firma, her sene düzenli olarak uzaya ölen kişilerin küllerini yollayacak.

NASA’nın uzay roketi tasarlamayı bırakması, bu anlamda ticari firmaların çoğalmasına sebep oldu. Bunlar arasında hem NASA ile ortak çalışmalarından hem de başındaki isim Elon Musk sayesinde sıkça konuşulan SpaceX, uzaya ürün göndermek için ticarete başlıyor. Çok yakında ölen kişilerin küllerini 2.500 dolar gibi düşük bir fiyatla uzaya gönderecek SpaceX, “Uzay Uçuş Anıtı” işi yapan Elysium Space ile anlaştı. Elysium Space, uzaya ölen kişilerin küllerini yollayıp onları uzayda yörüngeye sokmak için oluşturulmuş bir şirket.

Yıllık uçuşlar şeklinde ilerleyecek çalışma, Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılan insansız SpaceX Falcon 9 roketleriyle gönderilecek. Elysium Star II misyonu adı altında 100’den fazla kişinin yer ayırdığı uzayda cenaze merasimi, uzaya çıktıktan sonra “dünyanın her yerine yayılmasını” sağlayacak güneşe ez zamanlı yörünge etrafında dolaşacak. İki yıllık yörünge yolculuğunun ardından roket, Dünya’nın yörüngesine tekrardan girecek ve yanarak yok olacak. Bu programa katılan kişiler, roketin tam yerini iOS veya Android telefonları üzerinden takip edebilecekler. 2,490 dolarlık başlangıç fiyatı bize birazcık düşük ücret gibi geldi, ancak burada kaç kişinin külünün aynı anda uzaya çıkacağı önemli bir etken olacak sanırım.